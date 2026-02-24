최지호 페퍼앤솔트 대표



콘텐츠 IP를 활용한 상품 기획, 디자인, 생산, 유통까지 원스톱으로 제공

실제 SNS·플랫폼·커머스 데이터를 분석해 IP의 흥행 가능성을 수치화해 서비스에 적용

페퍼앤솔트는 콘텐츠 IP를 활용한 상품 기획, 디자인, 생산, 유통까지 원스톱으로 제공하는 플랫폼 기업이다. ‘좋은 IP가 더 많은 소비자에게 닿을 수 있도록 돕는다’는 비전을 바탕으로, 유튜버, 웹툰, 게임, 방송사, 글로벌 IP 홀더 등 다양한 파트너들과 협업하며 IP 비즈니스의 새로운 모델을 제시하고 있다. 최지호 대표(42)가 2022년 8월에 설립했다.페퍼앤솔트는 단순한 굿즈 제작회사가 아니라, 데이터 기반의 IP 시장 분석 플랫폼 ‘AIPS(AI-Powered IP Solution)’ 기존 PS-VS(Pepperandsalt Valuation system)을 보유한 IP 비즈니스 전문 기업이다.AIPS는 유튜브, SNS, 커머스 데이터를 분석해 IP의 시장성·수요 예측·상품 성공 가능성을 AI로 분석하는 솔루션이다. 이를 통해 IP 보유자는 자신이 보유한 IP의 상업적 가치를 객관적으로 파악하고, 효율적으로 상품화할 수 있다.또한 페퍼앤솔트는 자체 제조 인프라(중국 생산 네트워크 및 검수 시스템)를 통해, 기획, 생산, 유통, CS까지 완결된 제조 밸류체인을 보유하고 있다.페퍼앤솔트의 경쟁력은 첫째, 데이터 기반의 IP 수요 예측 시스템(AIPS)이다. 이는 단순 감에 의존하지 않고, 실제 SNS·커머스 데이터를 분석해 IP의 흥행 가능성을 수치화하고 적절한 재고를 생산함으로써 수익을 극대화하려고 노력하고 있다.둘째, 생산-유통의 통합 역량이다. 중국 현지 검품오피스를 운영하며 상품의 퀄리트를 극대화하고, 백화점을 비롯한 국내 유통사와의 협업을 통해 단순한 제작·납품이 아닌 판매까지 컨설팅해 드려 고객사의 만족도에 큰 기여를 하고 있다.셋째, 다양한 IP 협업 경험이다. SK텔레콤, 잠뜰 TV, 티니핑, 로블록스, 텔레토비 등 글로벌 대형 브랜드와 협업해 실제 대규모 프로젝트를 성공시킨 실행력 또한 경쟁력이다.페퍼앤솔트는 B2B 중심의 라이선스 협업 모델을 기반으로 판로를 개척하고 있다. 국내외 IP 홀더(유튜버, 엔터테인먼트사, 글로벌 에이전시 등)와 직접 계약을 체결하고, 유통은 온라인 커머스·팝업스토어 등으로 확장하고 있다. 또한 SNS 데이터를 실시간으로 모니터링하여 소비자 반응을 분석하고, AIPS 분석 결과를 마케팅 전략에 즉시 반영하고 있다.페퍼앤솔트는 2024년에 CTK㈜로부터 초기 투자를 유치했으며, 2025년에는 F&F파트너스 및 원자산운용에게 시리즈 A 유치를 성공리에 완료했다. 향후 AIPS 시스템의 SaaS 고도화와 AI 인프라 구축을 위해 정부 연구과제 및 민간 VC 펀딩을 병행할 계획이다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “IP사업에 대한 무한한 확장성을 제시한 김승주CSO의 판단으로 IP비지니스를 주력 사업 영역으로 회사를 확장했고, 20~30만원 수익의 작은 비지니스로 시작하여 당사 주도의 사업만으로 자금을 마련하여 현재 규모에 이르게 되어 남다른 자부심을 갖고 운영하고 있습니다.”창업 후 최 대표는 “창작자의 IP가 실제 제품으로 탄생해 소비자에게 사랑받는 순간이 가장 큰 보람”이라며 “특히 제작한 상품이 대형 유통망(예: 더현대서울, 현대백화점, 롯데아울렛, 신세계 아울렛, SK텔레콤 등)에 입점되거나, 고객이 자발적으로 홍보할 때 큰 성취감을 느낀다. 또한 직원들이 하나의 IP 프로젝트를 성공적으로 마무리하고 자신감을 얻는 모습을 볼 때마다 회사가 제대로 성장하고 있다는 확신을 받는다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “단기적으로는 AIPS의 고도화를 목표로 하고 있다”며 “중장기적으로는 AI 기반 IP 시장분석 솔루션 분야의 선도기업으로 자리 잡고, 글로벌 시장에서도 활용 가능한 플랫폼으로 확장할 계획이다. 또한 국내외 주요 IP 기업과의 파트너십을 확대해, 한국 IP 산업의 새로운 표준을 제시하고자 한다”고 말했다.페퍼앤솔트는 현재 총 19명으로 기획·운영팀(IP 발굴 및 프로젝트 관리), 디자인팀(상품 디자인, 패키징, 그래픽), 생산관리팀(중국 현지 제조 및 QC 관리), 오프라인운영팀(오프라인 운영·진행)으로 구성돼 있다.페퍼앤솔트는 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.설립일 : 2022년 8월주요 사업 : IP 기반 굿즈 제작, AI 기반 IP 수요예측 솔루션(AIPS) 개발주요 성과 : SK텔레콤 키즈폰 프로젝트, 현대백화점·롯데월드 팝업스토어 진행, 잠뜰 TV, 쯔양, 드로우앤드류 등 다양한 IP 상품 개발, 로블록스, 티니핑, 데브시스터즈 등 다양한 브랜드IP와 팝업 스토어 진행, 2024년 매출 약 101억 원 달성, 2025년 목표 180억원, 2024년 CTK㈜ 투자 유치 완료 2025년 F&F 파트너스, 원자산운용 투자 유치 완료, 정부 지원사업(초기창업패키지·도약패키지·콘텐츠진흥원 IP사업 등) 3년 연속 선정이진호 기자 jinho2323@hankyung.com