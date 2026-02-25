토익스피킹 수험자 새해 목표 1위 ‘취업·승진·이직’

-응시 목적, 취업(67.3%)>이직(14.9%)>인사고과(8.4%)>실력 점검(4.6%)>졸업 인증(3.6%) 순

-토익스피킹 응시 계획 응답자 중 48.3% ‘AL’등급 이상, 토익 병행 계획 응답자 중 85.2%는 ‘800점대 이상’ 목표

국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM(회장 민선식) 산하 한국TOEIC위원회는 토익스피킹 홈페이지 방문자 2,274명을 대상으로 실시한 ‘새해 목표’ 설문 결과를 25일(수) 발표했다.응답자 구성은 취업준비생이 52.9%로 가장 많았으며, 이어 직장인 30.6%, 대학교 3~4학년 12.4%, 기타 2.2%, 대학교 1~2학년 1.9% 순으로 나타났다.먼저, 새해 목표에 관한 질문에는 ‘취업·승진·이직(29.9%)’이 가장 많이 꼽혔고, 외국어공부(24.6%)와 자격증 취득(19.3%)이 뒤를 이으며 응답자 10명 중 7명(73.8%)이 자기 계발을 새해 목표로 잡은 것으로 확인됐다. 이 밖에 건강관리(11.1%), 저축·재테크(6.1%), 여행(4.7%), 독서(3.9%) 등이 뒤를 이었다.올해 토익스피킹 응시 의향을 묻자 응답자 10명 중 9명(92.4%)이 ‘응시할 의향이 있다’고 답했다. 응시 의향이 있는 응답자들의 목표 등급은 △AL(48.3%) △IH(27.3%) △AM(11.1%) △AH(6.9%) △IM3(4.3%) 순으로 집계됐다. 이들의 응시 목적은 ‘취업(67.3%)’이 가장 높았고, 이직(14.9%), 인사고과(8.4%), 실력 점검(4.6%), 졸업 인증(3.6%) 순으로 조사됐다.또한, 토익 응시 계획에 관한 질문에는 ‘계획이 있다’는 응답이 56.6%로 나타났다. 이들이 목표로 하는 점수는 △900~945점(25.1%) △850~895점(23.5%) △950점 이상(18.6%) △800~845점(18.0%) 순으로, 응답자의 85.2%가 800점대 이상의 점수를 목표로 준비하는 것으로 나타났다.한편 취업을 목표로 하는 기업에 관한 질문에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, 대한항공, 한국전력공사 등 주요 대기업과 공공기관이 꼽혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com