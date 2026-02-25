[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 버티컬 AI Agent 설계 기업 ‘링크21’

박은경 링크21 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



링크21은 버티컬 AI Agent 설계 기업으로, 현재는 탄소중립 도메인에 집중하고 있고, 장기적으로는 휴머노이드 로봇에 탑재될 산업별 Agent까지 설계하는 것을 목표로 하고 있다. 박은경 대표가 2021년 5월에 설립했다.“AI가 발전할수록 연산에 필요한 전력 소비가 급증합니다. 그 비용은 결국 취약계층의 전기료와 물가로 전가됩니다. 기술은 진보하는데 불평등은 심화하는 역설을 가지고 있습니다. 이 문제를 기술로 풀고 싶었습니다. 디지털 격차, 경제 격차, 기후 불평등으로 이어지는 악순환을 끊는 것이 링크21이 존재하는 이유입니다.”대표 아이템은 ESG 전 과정을 자동화하는 Multi-Agent 시스템이다. “중소기업이 지속가능경영보고서를 작성하려면 평균 6개월이 걸립니다. 우리 솔루션은 이 과정을 1개월로 단축했습니다. 원리는 간단합니다. 전기료 영수증을 촬영하면 컴퓨터 비전이 데이터를 추출하고, LLM이 탄소 배출량을 산출한 뒤 보고서 초안까지 생성합니다. End-to-End 자동화입니다. 이 접근을 ‘Simple, Easy, Fun’이라고 부릅니다. 복잡한 문제를 직관적인 UX로 해결하는 것이 우리의 설계 철학입니다.”링크21의 자동화 시스템은 ‘시간, 비용, 사람’을 동시에 줄여준다. 첫째, 탄소를 줄인 기업 데이터를 학습한 AI가 업종만 입력하면 탄소 배출량을 자동 산출한다. 2주 걸리던 일이 3일이면 끝난다. 둘째, 영수증 사진 한 장이면 컴퓨터 비전이 숫자를 읽고, LLM이 보고서 초안까지 작성한다. 수백만 원 교육, 컨설팅이 솔루션 구독료로 해결된다. 셋째, 탄소 회계사 없이 담당자 클릭 몇 번이면 완성할 수 있고, 최종 검토 10분이면 끝낼 수 있다.링크21은 직접 영업보다 전문가들이 쓰게 만드는 전략을 택하고 있다. ESG 컨설팅 협회, 생산성본부 등에 솔루션을 교육하고 지원하면, 그들이 고객사에 자연스럽게 전파하는 형태다.21개 지역 기관과 협회들도 링크21의 파트너다. 지속가능경영보고서 의무 공시 대상 기관, 공공기관, 지자체에 직접 제안서를 넣고 있고, 글로컬 대학이나 RISE 정책 같은 정부 사업에도 적극 참여하고 있다.“결국 세 방향입니다. 위로는 협회·컨설턴트 파트너십, 옆으로는 기관·단체 직접 제안, 아래로는 교육 수료생들이 취업해서 우리 솔루션 전도사가 되는 것입니다. 네트워크가 곧 마케팅입니다.”링크21은 임팩트 투자 쪽으로 심도 있는 미팅이 진행 중이다. “우리가 다루는 문제가 특별합니다. 디지털 격차, 기후 대응 격차, 탄소 중립 격차 등 결국 다 빈부 격차로 귀결되는 사회 문제들입니다. 그래서 단순히 수익만 보는 VC보다는, 사회적 임팩트와 재무적 수익을 동시에 추구하는 임팩트 투자자들과 대화가 잘 맞습니다. 투자자들이 주목하는 포인트가 세 가지입니다. 첫째는 검증된 SROI 4.2배라는 정량적 임팩트, 둘째는 글로벌 확장 가능성(아시아 22조 원 시장), 셋째는 ESG 의무화 타이밍입니다. 2026년 CBAM 시행되면 중소기업들이 패닉 상태가 될 텐데, 탄소중립 분야의 AI agent가 유일한 해결책이 되는 것입니다. 목표는 시리즈 A로 10~20억 정도입니다. 이걸로 AI 모델 고도화랑 영업 조직 확충해서 내년에 매출 50억 원을 기록하고 BEP 돌파하는 것이 목표입니다. 수익성과 임팩트, 둘 다 증명할 자신 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2016년 알파고 대국이 일종의 시그널이었습니다. AI 시대가 본격화되는데, 핵심 기술은 빅테크가 독점하고 있었었습니다. MS, Google, OpenAI, Meta. 이 구조가 고착되면 지역의 청년과 중소기업은 영원히 뒤처질 수밖에 없다고 생각했습니다. 그래서 결심했습니다. 시작이 호남권 유일의 글로벌 빅테크(MS, Adobe, Unity, Autodesk, Meta) 광주, 전남, 호남권 MCF 전문 교육 및 시험센터였습니다. 5개사 공식 파트너십을 구축했습니다. 서울까지 안 가도 자격증을 취득할 수 있게 했습니다. 빅테크가 만든 격차를, 빅테크의 기술로 해소한다는 것이 링크21의 출발점입니다.”창업 후 박 대표는 “두 가지 순간에 보람을 느꼈다”고 말했다. “첫째, 교육생의 커리어 전환입니다. 지방에서 취업을 포기했던 친구가 우리 프로그램으로 MS 자격증 취득 후 서울 IT 기업에 입사했습니다. 심지어 연봉이 20% 올랐습니다. ‘제 인생이 바뀌었어요’ 그 한마디가 3년의 여정을 의미 있게 만들어줬습니다. 둘째, 중소기업의 실질적 성과입니다. ESG 보고서 때문에 원청 계약이 위태로웠던 기업이 우리 솔루션으로 2주 만에 완료하고, 오히려 우대 협력사로 선정됐습니다. 임팩트는 지표가 아니라 사람의 변화로 측정된다고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “우리의 철학인 Simple, Easy, Fun으로 로드맵을 설계했다”며 “첫번째는 Simple, 탄소중립 도메인의 절대 강자로 클릭 몇 번으로 모든 게 해결되는 UX를 완성하고자 한다. 두번째는 Easy, 멀티 버티컬 확장으로 2027년까지 제조, 물류, 건설, 헬스케어 등 5개 산업 AI agent를 확장할 것이다. 세번째는 Fun, 2030년까지 아시아 100만 청년의 AI 역량 파트너가 되는 것이 비전이다”라고 말했다.링크21은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com