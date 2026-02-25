[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 스트리머를 위한 인터랙티브 게임 플랫폼 운영하는 기업 ‘드래프티파이’

정용철 드래프티파이 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



드래프티파이는 스트리머를 위한 인터랙티브 콘텐츠 플랫폼 ‘플레이스쿼드’를 통해 ‘하는 게임’의 시대, ‘보는 게임’의 시대를 넘어 시청자가 게임 속으로 직접 개입하는 ‘인터플레이 (Interplay)’ 시대를 열어가고 있는 기업이다. 정용철 대표(35)가 2022년 7월에 설립했다.“2000년대 초 PC방 붐이 일며, 당시 10~20대였던 학생들이 게임을 거부감 없이 접하며 최초의 게이머 세대가 되었습니다. 20년이 지난 지금 이들이 30~40대가 되며 구매력을 갖춰 게임 시장의 핵심 소비자가 되었습니다. 그러나 이들은 학생 때와는 달리 시간적, 체력적 여유가 사라지며 직접 게임을 플레이하기보단 게임 방송 시청을 더 선호하게 되었습니다. 그 결과 글로벌 16조원의 게임 스트리밍 시장이 연평균 20% 의 가파른 속도로 성장하고 있습니다.”드래프티파이의 대표 아이템은 ‘플레이스쿼드’로 스트리머와 시청자가 실시간으로 상호작용하며 새로운 게임 경험을 창조하는 플랫폼이다. 핵심 아이템인 ‘인터플레이’는 시청자가 스트리머에게 후원하면 그 보상으로 게임 내에 즉각적인 효과를 발생시킨다. 예를 들어, 시청자의 닉네임을 단 아이템이 스트리머에게 전달되거나, 특정 몬스터를 소환해 게임의 난이도를 조절하는 등 방송의 서사를 시청자가 스트리머와 함께 만들어가는 경험을 제공한다.게임사가 자사의 게임을 유저들이 개발하고 변경할 수 있게 해 준 ‘모드(mod)’ 시스템을 통해 다양한 게임들에 플레이스쿼드 시스템을 통합하여 서비스 중이다. 스트리머는 본인 방송에 맞게 인터플레이 효과들의 가격, 확률, 구성을 커스터마이징하여 쉽게 방송에 활용할 수 있다.“기존의 후원 방식인 단순 메시지나 영상 송출과 달리, 플레이스쿼드는 콘텐츠의 직접적인 변화를 이끌어낸다는 점이 가장 큰 경쟁력입니다. 이 때문에 기존 후원 시청자들도 더 많은 금액을 후원할 뿐 아니라 후원을 해 본 적 없는 시청자들도 플레이스쿼드를 통해 후원을 시작하며 인터플레이 경험에 만족하고 있습니다. 이렇게 늘어난 후원 금액은 그대로 스트리머들의 수익 상승으로 이어지며 실제 플레이스쿼드 이용 스트리머들은 평균 30%, 많게는 90%의 수익을 플레이스쿼드에서 창출하고 있습니다. 시청자들도 만족도가 높고 스트리머도 수익에 큰 도움이 되는 윈-윈 플랫폼입니다.”드래프티파이는 2024년 7월 인터플레이 콘텐츠를 처음 런칭한 뒤 현재까지 한국 시장을 우선 집중해 왔다. 플레이스쿼드 밸류 체인의 핵심 고객은 ‘게임 스트리머’ 들이며, 지금까지 플레이스쿼드를 이용하는 스트리머 절반은 타 스트리머의 추천과 초대로, 나머지 절반은 타 스트리머들의 방송 영상이나 시청자 추천으로 유입되었다.“드래프티파이는 스트리머가 콘텐츠 기획에 대한 부담 없이 재밌는 방송 콘텐츠를 구성하는 방법, 시청자들이 더 큰 재미를 느낄 수 있는 방법, 수익을 증대시켜 꾸준한 방송활동을 할 수 있도록 하는 방법 등 궁극적으로 스트리머들이 더 높은 만족도를 얻을 수 있는 프로덕트 개발에 집중하고 있습니다. 이것이 스트리머와 그들의 시청자가 다른 스트리머를 플레이스쿼드 생태계로 데려오는 기반이 되고 있습니다.”드래프티파이는 2023년 카이스트청년창업투자지주의 시드 투자와 2025년 같은 VC의 SAFE 후속 투자를 받아 플레이스쿼드 인터플레이 개발에 집중했다. 현재 한국 시장에서 이용 스트리머 전체 수익의 약 30%를 확보하는 등 PMF 확인 후 글로벌 시장 확장을 준비 중이며, 이에 필요한 콘텐츠 및 시스템 개발을 위한 투자를 계획 중이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “게임은 경험을 파는 산업이라는 확신에서 시작했습니다. 2030년대 이후의 유저들은 반복된 시청 경험을 넘어 더 깊은 참여를 원할 것이라고 판단 했습니다. 초기 자금은 창업팀의 자본과 초기 엔젤 투자, 정부 지원 사업 등을 통해 확보하였으며, 현재는 자체 수익 모델을 통한 재투자가 가능한 수준에 도달했습니다.”창업 후 정 대표는 “방송이 재밌고 시청자들이 좋아하는데도 불구하고 수익적인 불안정성 때문에 지속할 수 있을지 고민이 많았던 스트리머들이 ‘플레이스쿼드 덕분에 방송이 더 활기차졌고 시청자 참여가 많이 늘었다’고 말하며 플레이스쿼드를 통해 재밌는 콘텐츠와 안정적인 수익을 동시에 해결하며 성장하는 것을 볼 때, 우리 가설이 증명되고 있다는 점에 보람을 느낀다”고 말했다.덧붙여 “서비스 특성상 스트리머들의 라이브 방송을 모니터링 하는 경우가 많은데, 시청자들이 적극 참여하며 재밌는 장면을 만들어낼 때, 그리고 우리가 방송에 어떻게 활용될지 오랫동안 고민하며 만든 콘텐츠들이 원했던 장면을 뽑아낼 때도 뿌듯하다”고 말했다.드래프티파이는 현재 15명의 멤버가 한국 최고 교육을 받은 전문가들이 함께하고 있다. “각 분야의 뛰어난 능력, 게임에 대한 이해와 함께 굉장히 버티컬하며 독특한 시장인 ‘게임 방송’ 시장에 대한 관심과 이해가 깊은 팀원들로 구성되어 있습니다. 개발팀은 크게 플레이스쿼드 플랫폼 개발, 인터플레이 콘텐츠 개발로 나뉘어 있으며 기술적 완성도와 방송 콘텐츠 니즈를 동시에 충족할 수 있는 세계 최고의 팀입니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “국내에선 치지직, SOOP 플랫폼 내 스트리머 도달률을 본격적으로 높이는 것이 목표”라며 “올해부터 글로벌 스트리머를 확보하며 본격적으로 한국 시장과의 다른 문화적 차이를 이해하고 해당 시장에 맞는 콘텐츠 구성과 서비스 방향을 조율하여 한국시장에서 성공적으로 전달했던 플레이스쿼드 밸류 체인을 온전히 전달할 것”이라고 말했다. 덧붙여 “플레이스쿼드를 통해 세상에 인터플레이라는 새로운 엔터테인먼트 모달리티를 선보이겠다”고 말했다.드래프티파이는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com