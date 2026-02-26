중소벤처기업부가 26일 발표한 '연간 창업기업동향'에 따르면 지난해 창업기업은 113만5561개로 전년보다 4.0% 감소했다.
창업기업 수는 지난 2021년부터 5년 연속 감소세를 보였다.
창업기업을 업종별로 보면 금융·보험업(25.9%), 정보통신업(17.5%), 전문과학기술서비스업(5.0%) 등 지식 기반 산업에서 증가했지만, 전기기·가스·증기업(-29.2%), 숙박·음식점업(-11.8%), 부동산업(-9.1%) 등의 창업은 감소했다.
이 중 숙박·음식점업은 외식 경기 침체와 카페 시장 경쟁 심화 영향으로 음식점을 중심으로 창업이 줄었고, 부동산업은 건설경기와 투자수익률 부진 등으로 시장이 위축됐다.
기간별로 보면 설 명절 영향 등으로 1월 창업이 크게 줄면서 상반기 창업은 1년 전보다 7.8% 감소했으나, 하반기에는 수출 강세와 내수 활성화 영향으로 0.2% 증가했다.
기술 기반 창업은 지난해 22만1천63개로 1년 전보다 2.9% 증가하며, 전체 창업에서 차지하는 비중도 19.5%로 역대 최고를 기록했다. 이는 인공지능(AI)을 활용하는 정보통신 및 전문과학기술서비스업을 중심으로 창업이 증가한 영향 때문이다.
창업은 전 연령대에서 줄었으나 60세 이상 연령대에선 상대적으로 감소 폭이 작았다.
한편 이재명 대통령은 '국가창업시대'를 선언하고 청년 및 시니어 창업을 적극 권장하고 나섰다.
지난달 30일 정부는 ‘모두의 창업’ 프로젝트 및 스타트업 열풍 조성 방안을 발표하면서 ‘케이(K)자형 성장’ 구조를 완화하기 위한 대안으로 창업을 선택했다.
이 대통령은 “스스로 기능을 개선하는 인공지능 로봇이 들어온다. 우리 일자리를 대체한다고 하니 얼마나 공포스럽겠나”라며 “이에 대응해야 하는데 결국 방법은 창업”이라고 말했다.
