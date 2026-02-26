청와대사진기자단

국내 창업기업이 지난 2021년부터 5년째 감소세를 이어갔다.중소벤처기업부가 26일 발표한 '연간 창업기업동향'에 따르면 지난해 창업기업은 113만5561개로 전년보다 4.0% 감소했다.창업기업 수는 지난 2021년부터 5년 연속 감소세를 보였다.창업기업을 업종별로 보면 금융·보험업(25.9%), 정보통신업(17.5%), 전문과학기술서비스업(5.0%) 등 지식 기반 산업에서 증가했지만, 전기기·가스·증기업(-29.2%), 숙박·음식점업(-11.8%), 부동산업(-9.1%) 등의 창업은 감소했다.이 중 숙박·음식점업은 외식 경기 침체와 카페 시장 경쟁 심화 영향으로 음식점을 중심으로 창업이 줄었고, 부동산업은 건설경기와 투자수익률 부진 등으로 시장이 위축됐다.기간별로 보면 설 명절 영향 등으로 1월 창업이 크게 줄면서 상반기 창업은 1년 전보다 7.8% 감소했으나, 하반기에는 수출 강세와 내수 활성화 영향으로 0.2% 증가했다.기술 기반 창업은 지난해 22만1천63개로 1년 전보다 2.9% 증가하며, 전체 창업에서 차지하는 비중도 19.5%로 역대 최고를 기록했다. 이는 인공지능(AI)을 활용하는 정보통신 및 전문과학기술서비스업을 중심으로 창업이 증가한 영향 때문이다.창업은 전 연령대에서 줄었으나 60세 이상 연령대에선 상대적으로 감소 폭이 작았다.한편 이재명 대통령은 '국가창업시대'를 선언하고 청년 및 시니어 창업을 적극 권장하고 나섰다.지난달 30일 정부는 ‘모두의 창업’ 프로젝트 및 스타트업 열풍 조성 방안을 발표하면서 ‘케이(K)자형 성장’ 구조를 완화하기 위한 대안으로 창업을 선택했다.이 대통령은 “스스로 기능을 개선하는 인공지능 로봇이 들어온다. 우리 일자리를 대체한다고 하니 얼마나 공포스럽겠나”라며 “이에 대응해야 하는데 결국 방법은 창업”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com