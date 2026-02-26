애드쉴드, 글로벌 매출 58배 성장… 미국 진출 2년 만에 첫 흑자 전환

- 작년 월평균 40% 매출 성장 기록, 글로벌 시장 수익성 입증

광고차단 복구 솔루션 기업 애드쉴드(대표 유주원)가 전년 대비 58배 매출 성장을 기록하며 창사 이래 첫 흑자 전환에 성공했다. 2024년 상반기 미국 시장 본격 진출 이후 2년 만에 수익성을 입증한 것으로, 작년 한 해 동안 월평균 약 40%의 성장세를 이어가고 있다.애드쉴드는 웹사이트에서 광고 차단 프로그램(애드블록)에 의해 차단된 광고를 복구해 매체사의 광고 수익을 되찾아주는 기술 기반 애드테크 기업이다. 현재 미국을 중심으로 전 세계 1만 개 이상의 웹사이트에 서비스를 제공하고 있다.작년 한 해 동안 월평균 약 40%의 매출 성장을 기록했으며, 작년 12월 연환산(Annual Run-rate) 기준 직원 1인당 복구매출은 40억 원 이상, 순매출은 약 14억 원에 달한다. 20명 미만의 소수 정예 조직이 이룬 성과로, 높은 수준의 자본 효율성을 입증하고 있다.2024년 상반기 미국 시장 본격 진출 이후 불과 2년 만에 이룬 성과로, Comscore Top 10에 포함되는 대형 웹사이트를 포함해 Freestar, Publift 등 글로벌 퍼블리셔를 고객사로 확보하며 빠르게 시장을 확장하고 있다.기존 광고차단 대응 방식인 Acceptable Ads는 애드블록 업체에 비용을 지불해야 하거나 일부 환경에서만 동작하는 한계가 있으며, 팝업 기반 화이트리스트 유도 방식은 사용자 경험을 저해한다는 지적이 있다. 반면, 애드쉴드는 다양한 애드블록 환경에서 기존 광고를 직접 복구하는 독자 기술을 통해 매체사의 기존 광고 스택을 유지하면서도 차단 광고 노출의 60~80% 이상을 복구하고 있다. 이는 경쟁 솔루션 대비 3~5배 높은 성과다.미국 대형 퍼블리셔 Freestar는 애드쉴드 도입 이후 광고차단 복구 수익이 기존 대비 4배 증가했으며, 3개월 만에 68개 웹사이트로 적용 범위를 확대했다. Publift 역시 광고차단 복구 수익을 5배 이상 늘리는 성과를 기록했다.유주원 애드쉴드 대표는 "AI 시대에는 작은 팀이 가장 빠르게 움직일 수 있다. 올해는 인당 생산성을 더욱 높이며 미국 시장 확장을 가속화할 계획"이라며 "광고차단으로 인한 매체사의 수익 손실은 글로벌 시장에서 연간 수백억 달러 규모로 추산되며, 애드쉴드는 이를 기술로 해결하는 새로운 표준으로 자리 잡고 있다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com