클리오 국가유산청과 두 번째 협업 26SS 왕실 에디션 4종 공개

(주)클리오(대표 한현옥)의 메이크업 브랜드 클리오가 국가유산청(청장 허민)과 손잡고 우리 문화유산의 아름다움을 현대적 감성으로 풀어낸 왕실 에디션을 선보인다.이번 콜라보레이션은 킬 커버 파운웨어 쿠션, 뮤즈 마스터 팔레트, 크리스탈 글램 틴트, 킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라 롱 컬링 등 브랜드의 대표 제품 4종으로 구성되었다.클리오의 앰버서더 올데이 프로젝트는 이번 왕실 에디션을 활용해 26SS 시즌을 겨냥한 새로운 화보를 공개했다. 화보에서는 지난해부터 꾸준히 이어지고 있는 '멀멀 메이크업 트렌드'를 반영하여 왕실의 우아한 분위기와 봄의 화사한 생기를 조화롭게 연출했다.이번 에디션의 시그니처인 '킬 커버 파운웨어 쿠션'은 조선 왕비의 나전칠기 경대에서 영감을 얻은 패키지 디자인으로 재탄생했다. 얇고 가벼운 밀착력과 강력한 커버 지속력이라는 기존 강점에 한국적인 미감을 입혀 소장 가치를 더한 것이 특징이다.함께 출시되는 '뮤즈 마스터 팔레트'는 베스트셀러인 '프로 아이 팔레트 에어'의 핵심 컬러를 6구에 집약한 데일리 팔레트다. 총 5가지 호수로 출시되며, 이 중 1호 수놓은 핑크, 2호 꽃가마 코랄, 3호 베이지 한 걸음은 국가민속문화유산인 '복온공주 홍장삼(혼례용 예복)'의 궁중자수에서 영감을 받은 디자인으로 제작되었다. 4호 라일락 토크와 5호 로즈 프리셋 역시 세련된 무드를 선사한다.입술에 도톰한 광택을 선사하는 '크리스탈 글램 틴트'는 왕실의 영험한 동물을 모티프로 한 5가지 컬러로 구성되었다. 29호 붉은 구름 범레드부터 33호 자개장 나비 모브까지 우아한 색감을 갖췄으며, '킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라'는 왕실 혼수품인 은장도를 형상화한 패키지의 01호 롱 컬링 기획세트로 만나볼 수 있다.옥가락지와 키링 등 한국적 정취를 담은 증정품이 포함된 이번 왕실 에디션 기획세트 4종은 오는 삼일절에 정식 출시될 예정이다. 올리브영 세일 기간에는 최대 35% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.한편 브랜드 관계자는 "이번 에디션은 국립고궁박물관(관장 정용재)과의 긴밀한 협력을 통해 박물관이 소장하고 있는 왕실 유산들을 제품에 현대적으로 구현해낼 수 있었다"고 전하며, "왕실 에디션 제품의 수익금 일부는 국가유산 보존 활용에 기부될 예정인 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 덧붙였다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com