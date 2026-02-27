당근, 이웃이 꼽은 '빵집 지도' 공개

당근 동네지도, 이웃 추천으로 완성한 ‘TOP100 빵집’ 공개…실제 후기 기반 로컬 빵집 지도 선보여

선정된 일부 빵집서 ‘인기 빵 무료 나눔’ 이벤트도 진행

지역생활 커뮤니티 당근의 지도 서비스 ‘동네지도’가 이웃들의 후기를 바탕으로 선정한 ‘이웃이 사랑한 빵집 TOP100’을 공개했다고 27일 밝혔다.이번에 공개된 ‘이웃이 사랑한 빵집 TOP100’은 동네 주민들의 실제 방문 경험과 추천을 토대로 완성된 로컬 빵집 지도다. 단순히 유명한 곳이 아닌, 이웃들이 자발적으로 남긴 후기 데이터를 기반으로 선정됐다는 점이 특징이다. 해당 리스트는 내달 22일까지 당근 앱 동네지도 탭에서 확인할 수 있다.지도와 더불어 단골을 위한 ‘인기 빵 무료 나눔’ 오프라인 이벤트도 함께 마련됐다. 일부 빵집에서는 3월 2일부터 3월 6일까지 빵집별 일정에 따라 ‘인기 빵 무료 나눔’ 이벤트를 진행한다. 당근 앱 내 해당 빵집 비즈프로필에서 단골 등록과 참여권 발급을 완료한 뒤 매장을 방문하면, 선착순으로 1인 1회에 한해 대표 메뉴와 2천원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.참여 및 소진 안내는 각 빵집의 비즈프로필 소식에서 확인할 수 있으며, 이벤트 관련 자세한 내용은 당근 공식 SNS 계정을 통해 확인 가능하다.당근 관계자는 “이번 프로모션을 통해 이웃들의 추천이 동네 가게의 가치를 조명하고, 지역 상권과 주민을 잇는 계기가 되길 기대한다”며 “동네지도는 이웃이 함께 만드는 서비스로, 앞으로도 동네 사장님들과 함께하며 지역 생활에 활기를 더할 것”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com