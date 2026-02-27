호서대·상명대, AI 반디차 기술투자 설명회 성료

호서대학교(총장 강일구)는 충청권 (예비)창업기업을 대상으로 AI반디차기술투자협회의 운영 계획과 창업지원사업 정보를 안내하기 위해 상명대학교와 함께 지난 2월 24일 신불당 아트센터에서 ‘AI 반디차기술투자협회 운영 설명회’를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주최하고, 호서대학교 창업중심대학사업단, 호서대학교 RISE사업단, 상명대학교 RISE사업추진팀이 공동 주관했다.해당 설명회는 AI분야 및 반도체, 디스플레이, 미래자동차 등 지역 주력산업 분야 스타트업을 대상으로 AI반디차기술투자협회의 설립 취지와 운영 방향을 공유하고, 2026년 창업중심대학사업 및 RISE 연계 지원 프로그램을 안내하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 충청권 (예비)창업기업 및 창업지원사업 유관기과 관계자 등 총 81명이 참석했으며, 정부지원사업 전문가 특강과 사업계획서 및 투자 관점 중심의 1:1 멘토링이 진행됐다. 특히 IR Deck 고도화, 투자 라운드 전략 수립, 정부지원사업 평가 대응 전략 등 실전 중심 프로그램이 운영되어 높은 호응을 얻었다.참가자들은 “AI반디차기술투자협회의 운영 방향성 및 정부지원사업 모집공고, 투자 라운드 전략 수립 등 금년도 사업 방향성을 체계적으로 수립할 수 있었다”며 실질적인 도움이 되었다고 평가했다.호서대학교 창업중심대학사업단 단장 박승범은 “이번 설명회는 창업중심대학사업과 RISE 사업 간 연계를 통해 지역 창업기업의 성장 기반을 강화한 사례”라며 “앞으로도 기술창업 기업의 투자 연계와 스케일업 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 호서대학교 창업중심대학사업단은 오는 3월 4일 온라인으로 ‘2026년 창업중심대학사업 자체 설명회’를 개최할 예정이다. 이번 설명회에서는 사업 모집 개요, 지원 절차, 평가 기준 및 준비 전략 등을 상세히 안내할 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com