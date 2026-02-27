[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업 CEO] AI 악플 대응 서비스 ‘사이드킥’을 운영하는 기업 ‘메로’

권혁규 메로 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-수작업으로 일일이 수집하고 대응해야만 했던 악플을 빠르고 유연하게 수집

-사이드킥의 경쟁력은 ‘기술력과 데이터 분석기술 능력’

메로는 AI 악플 대응 서비스 ‘사이드킥’을 운영하는 기업이다. 권혁규 대표(31)가 보안 및 개발 분야에서 종사하다가 악플 대응 서비스에 대한 아이디어가 떠올라 2021년 7월에 설립했다.대표 아이템은 AI 악플 대응 서비스 ‘사이드킥’이다. “기존에 수작업으로 일일이 수집하고 대응해야만 했던 악플을 빠르고 유연하게 수집하고, 대응할 수 있도록 지원하여 본업에 집중할 수 있게끔 도움을 주고자 하는 취지에서 개발했습니다.”사이드킥의 경쟁력은 ‘기술력과 데이터 분석기술 능력’이다. 사이드킥은 특정한 악플러 또는 악플에 대해 프로파일링하는 기술, 역바이럴 분석, 댓글부대 및 특정 부정 여론에 대한 분석 능력을 보유하고 있다. 이러한 경쟁력은 기술력과 데이터 분석이 뒷받침하고 있다.사이드킥은 오프라인 영업(B2B 영업)을 기본적으로 하고 있으며, 온라인 영업으로는 구글 애드센스를 활용하고 있다. 사이드킥은 이전에 투자받은 적이 없다. 권 대표는 “투자 조건이 잘 맞는 투자사를 만나면 언제든 투자유치를 할 계획”이라고 말했다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 좋아하던 유튜버가 학교폭력 루머에 휩싸이면서 해명 영상을 올렸던 적이 있었습니다. 댓글을 보니 분명 이슈에 대한 해명 영상인데도 불구하고 너무 많은 추측성 댓글과 악플이 발생하고 있는 것을 봤습니다. 그래서 ‘아 그럼 내가 이 악플을 한꺼번에 정리해 주면 좋지 않을까’라는 아이디어가 떠올랐고, 그래서 창업하기로 마음먹었습니다. 초기 자금은 일찍 사회생활 하면서 모았던 적금통장을 깨고, 퇴직금을 모아서 마련했습니다. 추가로 창업진흥원 예비창업패키지 지원사업을 통해 얻은 자금을 합쳐서 시작하게 되었습니다.”창업 후 권 대표는 “고객의 리액션에서 보람을 느낀다”며 “고맙다는 이야기나 도움이 되어서 좋다는 등의 어떤 결과에 대한 만족감을 말해줄 때 굉장히 큰 보람을 느끼는 것 같다”고 말했다.메로는 현재 꼭 필요한 인원들로 구성되어 있다. 개발팀과 운영팀, 대응팀 3개로 구분하여 업무를 추진하고 있다. 앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “열심히 악플을 수집하고, 대응하고, 분석하는 기업이 될 것”이라고 말했다.메로는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com