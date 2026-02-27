[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 실내외 위치 측위 서비스 제공하는 기업 ‘라스트마일’

김영진 라스트마일 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



라스트마일(LASTMILE)은 GPS가 작동하지 않는 실내 공간이나 산업현장에서 스마트 폰만으로 정확한 위치 측위와 내비게이션 서비스를 제공하는 기업이다. 쇼핑몰, 공항, 병원, 건설, 플랜트 현장 등 다양한 공간에서 사람과 자산의 위치를 파악하고 길 안내를 제공한다. 기계공학을 전공한 교수 김영진 대표가 2020년 7월에 설립했다.대표 아이템은 스마트폰 내의 센서를 통한 보행자 추적 기술이다. 별도의 비콘이나 Wi-Fi AP 같은 인프라를 최소화하여, 위치를 측정할 수 있다. 밀폐 환경에서는 LoRa 통신 기반 단말도 함께 제공하여 작업자 안전관리와 자산 관리에 활용하고 있다.라스트마일의 경쟁력은 첫째, 인프라 최소화다. 비콘, UWB 앵커 등 고가의 설비를 설치하지 않아도 되므로 도입 비용이 획기적으로 낮다는 것이다. 둘째, 빠른 적용이다. 도면만 있으면 수시간 내에 서비스 구축이 가능하다. 셋째, 별도 앱 설치가 없어, 사용자 진입장벽이 거의 없다. 이 세 가지가 결합해 경쟁사 대비 도입 비용은 낮추면서 사용 편의성은 높인 것이 핵심 경쟁력이다.라스트마일은 무료 POC 기반 B2B 직접 영업과 오픈 이노베이션을 병행하고 있다. 건설사, 대형 유통시설, 공항공사, 교통공사, 지자체 청사 등 실내 위치 서비스가 필요한 기관에 직접 제안하고, 파일럿 프로젝트를 통해 성과를 검증한 뒤 본계약으로 연결하는 방식이다. 또한 스마트시티, 스마트건설 관련 정부 과제에 참여하면서 기술력을 인정받고 레퍼런스를 확보하고 있다.“라스트마일은 현재까지는 시드 투자 유치 및 정부 R&D 과제와 자체 매출을 기반으로 운영해 왔습니다. 서비스 고도화와 시장 확대를 위해 시리즈 A 투자 유치를 검토 중이며, 특히 스마트 물류, 스마트 건설 분야로 사업을 확장하는 데 필요한 자금을 확보할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학에서 로봇이나, 드론 기반 센서 신호처리와 위치 측위를 연구하면서, 실내에서 GPS가 작동하지 않는 문제를 해결할 수 있겠다는 확신이 생겼습니다. 로봇이나, 드론의 경우, ROI가 나오지 않아, 보통 POC로만 끝나는 경우가 많았습니다. 이는 기존 솔루션들이 고가의 인프라 설치가 필수였는데, 여전히 실내 측위 수요는 존재해 피벗팅을 진행했습니다. 초기 자금은 정부 창업지원 프로그램(예비창업패키지, 청년창업사관학교, 도약패키지 등)을 통한 지원과 기술개발 과제를 통해 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “연구실에서 개발한 기술이 실제 현장에서 작동하고 고객이 ‘이게 되네요’라고 말할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “특히 대형 시설에서 방문객들이 우리 서비스로 길을 찾거나, 플랜트 현장에서 위치를 실시간으로 파악해 안전사고를 예방했다는 피드백을 받을 때 이 일을 시작하길 잘했다는 생각이 든다”고 말했다.라스트마일의 핵심 인력은 위치 측위 알고리즘 개발, 웹·앱 프론트엔드, 백엔드 서버, 하드웨어(LoRa 단말) 개발 담당자로 공학 박사와 석사 이상의 우수한 구성원으로 이뤄져 있습니다. 소규모이지만 각 분야 전문성을 갖춘 팀으로, 필요시 대학 연구실과 협력하여 기술 개발을 진행하고 있습니다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 MICE시설과, 대형 유통시설 내비게이션 분야에서 레퍼런스를 확대하는 것이 목표”라며 “중장기적으로는 공항, 병원, 스마트팩토리 등으로 서비스 영역을 넓히고, 해외 시장 진출도 준비하고 있다. 궁극적으로 GPS가 닿지 않는 모든 공간의 위치 문제를 해결하는 기업이 되는 것이 비전”이라고 말했다.라스트마일은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com