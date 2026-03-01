전과목 강사 공개 선발하는 스타강사코리아6 개최…

대성마이맥·강남대성·두각 공동 주최… 3월 1일부터 3월 31일까지 접수

전 과목 강사를 공개 선발하는 '스타강사코리아6'가 개최된다. 스타강사코리아6는 대성마이맥, 강남대성, 두각이 공동 주최하는 강사 선발 대회로, 차세대 스타강사를 발굴하는 등용문으로 자리매김해왔다.스타강사코리아는 2021년 '매쓰코리아'를 시작으로 2022년 '매쓰&사이언스코리아', 2023년 '스타강사코리아', 2024년 '스타강사코리아4', 2025년 '스타강사코리아5'에 이어 올해 여섯 번째로 진행되는 공식 대회다. 본 대회를 통해 선발된 강사들이 현재 대성마이맥, 강남대성, 두각 등에서 활발히 활동하고 있다.올해 대회는 국어, 수학, 영어 등 주요 과목은 물론, 한국사, 통합사회, 통합과학, 논술, 입시컨설팅까지 포함해 전 과목 강사를 공개 선발하며, 실력과 잠재력을 갖춘 인재를 공정하고 체계적인 절차를 통해 발굴할 예정이다.지원 자격은 22세부터 38세까지(1988년~2004년생)이며, 접수 기간은 3월 1일부터 3월 31일까지다. 접수는 대성마이맥 홈페이지를 통해 진행된다.선발 전형은 서류 심사를 시작으로 예선(필기), 본선(영상 제출), 최종(시강 및 면접) 순으로 이어지며, 세부 전형 방식은 과목별로 일부 상이하게 운영된다. 강의력과 전문성, 스타성 등 최고의 강사가 되기 위해 필요한 자질을 다각도로 평가할 예정이다.총 상금은 2억원 규모로, 1등 1명에게는 상금 1억원과 함께 대성마이맥 런칭, 강남대성 및 두각 출강 기회가 제공된다. 이외 입상자에게도 상금 및 다양한 특전이 주어진다.주최 측은 "스타강사코리아는 차세대 스타강사가 될 수 있는 등용문으로, 그동안 실력과 잠재력을 갖춘 인재를 발굴해왔다"며 "올해도 강사로서 갖추어야 할 역량과 각 영역에서 최고의 강사가 되겠다는 목표의식을 가진 인재를 선발할 예정"이라고 밝혔다.이어 "교육에 대한 열정과 실력을 갖춘 인재들의 많은 관심과 도전을 기대하며, 스타강사코리아6를 통해 자신의 잠재력을 검증하고 앞으로 교육 현장을 선도할 스타강사가 탄생하길 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com