대학생 열 중 여덟 “새 학기 '대학가 알바' 계획 있다”

대학가 알바 계획 세운 37.7%, 개강 전부터 구직해

대학생 희망 시급 최다 답변은 ‘10,320원’, 응답자 중 34.6% 달해

대학생 80.2%는 이번 새 학기에 대학가 알바를 계획하는 것으로 나타났다.구인·구직 아르바이트 전문 포털 알바천국(대표이사 우태경)은 지난달 대학생 869명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 설문조사 결과 대학생 10명 중 8명은 새 학기 대학가 알바 계획을 묻는 질문에 ‘예’라고 답했다. 특히 올해 1학기 입학하는 신입생은 86.2%가 대학가 알바 계획이 있다고 밝혔다. 재학생은 76.6%, 휴학생은 81.7%로 확인됐다.대학가 알바를 구직하는 시기로는 ‘개강 전’이 37.7%로 1위였다. 이미 대학가 알바를 근무 중인 응답자도 9.3%에 달했다. 응답자 10명 중 5명가량은 학기 시작 전 알바를 구하거나 하는 것이다.이 외에도 ‘개강 이후’는 34.6%, ‘여름방학’은 13.9%였다. 반면 중간고사 이후 구직하는 응답자는 3.4%에 불과했다.또한 새 학기 알바를 계획하는 이유로는 ‘학기 중 생활비 및 용돈을 벌기 위해서’가 복수응답 기준 69.9%로 가장 많았다. ‘여행, 유학 등을 위한 목돈이 필요해서’와 ‘다양한 경험을 해보고 싶어서’도 20% 이상으로 집계됐다.선호하는 대학가 알바 업직종으로는 ‘외식·음료’가 1위로 꼽혔다. 복수응답 기준 63.6%다. ▲유통·판매(40.5%) ▲서비스(32.9%) ▲문화·여가·생활(31.7%) ▲사무·회계(17.9%) ▲교육·강사(12.2%) 순으로 답변이 이어졌다.가장 희망하는 대학가 알바 근무 기간으로는 ‘3개월 이상 6개월 미만’이었다. 응답률은 33.3%다. 이어 ‘1개월 이상 3개월 미만’이 30.6%로 2위였다. ‘6개월 이상 1년 미만’과 ‘1년 이상’ 등 장기 근무를 희망하는 응답자도 각각 19.7%, 11.2%로 확인됐다.원하는 대학가 알바 시급을 묻는 주관식 설문조사도 진행했다. 설문조사 결과 올해 최저시급인 ‘10,320원’을 기재한 인원이 전체 34.6%로 가장 많았다. 구간별로는 ▲10,320~10,999원(44.3%) ▲11,000~11,999원(27.3%) ▲12,000~12,999원(16.4%) 순으로 나타났다.한편 알바천국은 대학 인근 채용공고로 구성한 ‘대학가 알바’ 메뉴를 운영하고 있다. 대학가 알바 메뉴는 ‘대학교’ 필터 등을 이용해 원하는 공고를 쉽게 확인할 수 있다. 이는 알바천국 공식 홈페이지 또는 모바일 앱 내 ‘채용정보’를 통해 이용 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com