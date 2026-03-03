직장인 절반 이상 "연봉 협상 후 퇴사 충동 느꼈다"

연봉 협상 진행한 직장인 61.4% ‘연봉 올랐다’…평균 인상률 ‘7.5%’

‘연봉 동결됐다’ 비중, 전년 대비 증가폭 가장 커

‘2026년 직장인 연봉 협상’ 설문 조사 결과(제공: 인크루트 )

올해 직장인들의 연봉 협상 결과는 전년 대비 연봉 인상자 비율은 감소했으나, 인상률은 오히려 상승한 것으로 나타났다. 또한 연봉 협상 이후 퇴사 충동을 느낀 직장인은 52.9%였다. 이 중 92.5%는 연봉을 이유로 이직을 시도할 계획이 있는 것으로 나타났다.인크루트가 직장인 1305명을 대상으로 ‘2026년 연봉 협상 결과’에 대해 조사한 결과, 이같이 나타났다.직장인 중 40.7%가 연봉 협상을 진행했다고 응답했는데, 지난해 연봉과 비교했을 때 61.4%는 ▲인상됐다고 답했다. ▲인상했다고 답한 비율은 전년 대비 5.3%p 하락했다. 기업 규모별로도 △대기업 -9.3%p, △중견기업 -8.8%p, △중소기업 -5.2%p, △공기업 및 공공기관 -3.0%p 모두 감소했다.인상 응답자 비율을 기업 규모별로 교차 분석한 결과, △공기업 및 공공기관 77.0%, △대기업 67.1%, △중견기업 64.2%, △중소기업 55.2% 순이었다.연봉 상승률은 평균 7.5%였다. 2025년 평균 5.4%에 비해 2.1%p 증가한 수치다. 올해 연봉 협상에서는 연봉을 인상한 직장인 비율은 감소했지만, 연봉 인상 폭은 오히려 확대된 것으로 나타났다.연봉 동결과 삭감은 각각 36.2%, 2.4%로 나타났다. 특히 동결이라는 답변이 전년대비 6.7%p 증가한 36.2%로 최근 3년간 가장 높은 비율을 나타냈다.연봉협상을 진행한 응답자 중 58.9%는 만족하지 못한다고 답했다.연봉 협상을 진행한 직장인 중 23.5%는 조정 신청을 했다고 밝혔다. 이 중 연봉 변동 후 인상되었다고 답한 비율은 48.0%이다. 기업 규모별 교차 분석에서는 △대기업이 66.7%로 조정 신청 후 연봉 인상된 비율이 가장 높았다. 중견기업은 44.8%, 중소기업 41.7%, 공기업 및 공공기관 53.3% 비율로 나타났다.연봉 협상 이후 퇴사 충동을 느낀 직장인은 52.9%였다. 이 중 92.5%는 연봉을 이유로 이직을 시도할 계획이 있는 것으로 나타났다.이번 설문조사는 2월 12일부터 20일까지 시행했으며 신뢰 수준 95%에 표본오차 ±2.25%P다.강홍민 기자 khm@hankyung.com