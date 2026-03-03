[이미지] 김두현 (재)이노베이션아카데미 제3대 학장이 취임 포부를 밝히고 있다. (재)이노베이션아카데미 제공

김두현 건국대학교 컴퓨터공학부 교수가 3일 (재)이노베이션아카데미 제3대 학장으로 취임했다. 김 신임 학장의 임기는 올해 3월부터 2029년 2월까지 3년이다.김 교수는 서울대에서 컴퓨터공학부(학사), KAIST에서 전산학과(석사·박사)를 졸업하고, 2004년부터 건국대 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다. 현재 신SW상품대상 심사위원장을 맡고 있으며 한국전자통신연구원 책임연구원, 미래창조과학부 CP, 한국정보과학회 회장을 역임했다.김 학장은 이날 이노베이션아카데미(개포동 소재)에서 열린 취임식에서 "다양한 산업 현장에서 AI 전환(AX)을 선도하고, AI·SW를 활용해 주도적으로 문제를 해결하는 실전형 인재를 양성하는 데 역량을 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.이어 "이를 체계적으로 구현하기 위해 PBL 기반 한국형 AI 인재 양성 교육 플랫폼인 '코디세이'를 중심으로 교육 혁신을 본격화하겠다"며, "도메인 전문지식과 기술적 문제 해결 역량을 겸비한 산업 특화 인재를 길러내고, 그 성과를 통해 코디세이의 가치를 입증하겠다"고 강조했다.또한 김 학장은 "올해는 AI 인재 양성에 본격적으로 나서는 해가 될 것"이라며, 직원들에게 전문성을 바탕으로 책임 있는 업무 추진을 당부했다.(재)이노베이션아카데미는 과학기술정보통신부와 서울특별시, 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립된 AI인재 양성 전문 기관이다. 자체 개발한 한국형 혁신 AI 인재 양성 교육 플랫폼 '코디세이(Codyssey)'를 중심으로 산업 현장에 최적화된 AI 인재 양성을 추진하고 있다.코디세이는 강의·교재가 없는 자기주도·동료학습 방식을 이은 산업 수요형 PBL(Prroject Based Learning) 콘텐츠 학습으로 국내 산업 실정에 최적화된 한국형 혁신 AI 인재 양성 교육 플랫폼이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com