[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 실시간 인터랙션 가능한 AI 휴먼 콘텐츠 생성 플랫폼 ‘아이브스(AIVS)’ 개발하는 ‘블루캡슐’

박현정 블루캡슐 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-사용자가 원하는 스튜디오 환경과 AI 휴먼 모델을 선택한 뒤, 텍스트를 입력하거나 PPT 자료를 올리면 AI 휴먼이 실시간으로 발표를 진행해 주는 서비스 개발

블루캡슐은 실시간 인터랙션이 가능한 풀(Full) 3D AI 휴먼 콘텐츠 생성 플랫폼인 ‘아이브스(AIVS)’를 서비스하는 기업이다. 게임 개발, XR 콘텐츠 제작, 체험 전시관 구축 등 폭넓은 분야에서 성과를 내고 있다. 박현정 대표(48)가 2021년 7월에 설립했다.“블루캡슐은 AI·메타버스·XR 플랫폼 및 콘텐츠 전문 기업으로 문을 열었습니다. 우리의 가장 큰 경쟁력은 사람과 기술의 연속성에 있습니다. 저를 포함한 주요 멤버들은 2009년부터 다양한 애플리케이션과 게임 프로젝트를 함께 수행하며 15년 가까이 호흡을 맞춰온 베테랑들입니다. 이러한 탄탄한 팀워크와 축적된 원천 기술을 바탕으로, 신기술을 융합한 고객 맞춤형 서비스를 제공하고자 블루캡슐을 설립했습니다. 덕분에 창업 초기부터 메타버스 모델하우스인 ‘메타하우스’를 성공적으로 상용화해 실질적인 매출을 기록했으며, 다양한 메타버스 플랫폼과 XR 콘텐츠를 시장에 선보여 왔습니다. 1997년부터 게임 업계에서 쌓아온 경험을 바탕으로, 원년 멤버들과 함께 기술과 콘텐츠가 융합된 새로운 미래를 만들어가고 있습니다.”대표 아이템은 실시간 인터랙티브 AI 휴먼 플랫폼인 ‘AIVS’다. 사용자가 원하는 스튜디오 환경과 AI 휴먼 모델을 선택한 뒤, 텍스트를 입력하거나 PPT 자료를 올리면 AI 휴먼이 실시간으로 발표를 진행해 주는 서비스다. 기존의 AI 휴먼 서비스들이 주로 2D 영상 스트리밍 방식인 데 반해, 블루캡슐은 풀(Full) 3D 방식을 채택하고 있다는 것이 가장 큰 차별점이다.“정교한 3D 제어 기술을 통해 화면 연출이 훨씬 역동적이며, 기존 방식 대비 뛰어난 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 실시간으로 작동하기 때문에 사용자와 AI 휴먼 사이의 양방향 소통이 가능하다. 마치 뉴스를 시청하다가 궁금한 점이 생겼을 때 앵커에게 즉석에서 질문하고 답변을 듣는 장면을 상상해 보시면 이해하기 쉽습니다.”AIVS 플랫폼은 3년 전 프로젝트를 시작한 이후 꾸준히 구체적인 성과를 보여 왔다. 다만, 기술의 발전 속도가 워낙 빠르고 적용 범위가 넓다 보니, 모든 영역에 대응하기보다는 더 전문화된 전략이 필요하다고 판단했다. 이에 따라 작년 초부터는 교육 분야에 완전히 특화된 ‘에듀스피어(EduSphere)’ 개발에 집중하고 있다.“AIVS가 원천 기술을 입증하는 플랫폼이었다면, 에듀스피어는 이를 실제 교육 현장에서 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 고도화한 모델입니다. 에듀스피어는 AI를 적극적으로 활용한다. PDF 문서를 분석해 강의 내용을 자동으로 생성해 줄 뿐만 아니라, 그에 어울리는 이미지나 AI 휴먼의 반응까지 자동으로 만들어 줍니다. 또한 기존에는 고사양 PC에서만 구동되던 시스템을 에디터와 뷰어로 분리하여 접근성을 높였습니다. 현재는 PC용 응용프로그램 형태로 제공 중이지만, 올해 안으로 웹 기반의 SaaS 형태 뷰어를 출시할 예정입니다. 이를 통해 앞으로는 장소와 기기에 구애받지 않고 누구나 쉽게 블루캡슐의 기술을 접할 수 있도록 준비하고 있습니다.”블루캡슐의 서비스는 기존 AI휴먼 서비스와 비교해 보면 제작비용이나 운영비용에서 큰 절감 효과를 누릴 수 있다. 또한, 교육 환경에서 비대면 교육이 필요한 경우나 강의 내용을 미리구성해보거나 아카이빙하는데 있어서도 큰 도움이 된다.“현재 많은 대학이 강의 영상을 제작하고 있는데 실제 촬영하고 편집하여 이를 보관하는 데에 많은 예산이 쓰이고 있습니다. 실제로 이런 강의는 그 콘텐츠가 중요하고 콘텐츠의 제공자가 누구인지가 중요하지 얼굴이 보이냐가 중요한 것은 아니라고 생각합니다. 이러한 강의 내용을 생성하고 편집하여 자기만의 강의를 만들어서 보관하거나, 많은 사람에게 선보일 수 있는 플랫폼이 있다면 그것이 바로 에듀스피어입니다.”블루캡슐은 나아가 누구나 이러한 콘텐츠를 만들고 누구나 소비할 수 있는 ‘에브리 바디 티칭’이라는 웹서비스를 기획하고 있다. 에듀스피어 기술을 활용하여 B2C 플랫폼을 제공할 계획이며, 차근차근 하나씩 진행해 나가고 있다. “이번 에듀스피어 제작이 마무리돼 더욱 편해진 에디터와 범용적인 뷰어 R&D를 마치고 본격적인 시장에 선보일 예정입니다.”블루캡슐은 교육 현장과의 직접적인 교류를 최우선으로 하고 있다. “현재 시연 가능한 데모를 바탕으로 지역 거점 대학들과 협업을 시작했으며, 이를 발판 삼아 점차 전국적인 영업망으로 확대해 나갈 계획입니다. 글로벌 시장에서의 반응도 매우 뜨겁습니다. 3년째 CES에 꾸준히 참가하며 블루캡슐의 아이템을 소개해 왔는데, CES 2026에서는 에듀스피어에 관심을 보인 관계자가 이전보다 10배 이상 증가했습니다. 현재 이들 중 유의미한 비즈니스가 기대되는 10여 개의 업체와 기관을 선별 중이며, 조만간 맞춤형 데모와 자료를 배포할 예정입니다. 현재는 플랫폼의 특성상 B2B 영업에 집중하고 있어 대중적인 마케팅에는 다소 신중한 입장이지만, 향후 B2C 플랫폼으로의 전환을 위한 다양한 구상과 구체적인 로드맵도 함께 준비하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “지난해는 기술 개발 기업에 참으로 도전적인 한 해였다”며 “우리 역시 2023년부터 야심 차게 준비하던 프로젝트가 대외적인 사정으로 무산되는 등 고비가 많았다. 하지만 그런 어려운 상황 속에서도 묵묵히 자기 자리를 지키며 할 일을 완수해 준 동료들이 있었다. 힘든 시기를 함께 극복해 나가는 팀원들을 보며 오히려 제가 더 큰 위로와 힘을 얻었다. 이처럼 훌륭한 사람들과 같은 목표를 향해 걷고 있다는 사실 자체가 저에게는 무엇보다 큰 보람이자 자부심이다”라고 말했다.현재 블루캡슐은 박 대표를 포함해 총 17명의 임직원이 함께하고 있다. 기술 중심 기업답게 전체 인력의 약 80%가 전문 기술 인력으로 구성되어 있어, 탄탄한 개발 역량을 보유하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “거창한 수치상의 목표를 내세우기보다는, 현재 준비 중인 에듀스피어를 당초 계획했던 단계에 맞춰 시장에 착실히 선보이는 것을 최우선 목표로 삼고 있다”며 “단기적으로는 로드맵에 따른 마일스톤을 하나씩 달성해 나가며 내실을 다지고, 장기적으로는 누구나 일상에서 우리의 서비스를 쉽게 경험할 수 있도록 B2C 시장으로 영역을 확장해 나갈 것이다. 기술이 사람들의 삶에 자연스럽게 스며드는 세상을 만드는 것이 우리의 최종적인 지향점”이라고 말했다.블루캡슐은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com