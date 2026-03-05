AI로 '생산량'은 늘었지만, 조직 '생산성'은?

플렉스 CPO, '성과로 이어지는 AX 로드맵' 웨비나 강연

HR 기반 AI 플랫폼 플렉스는 오는 10일 15시 '성과로 이어지는 AX(AI Transformation, 인공지능 전환) 로드맵: 개인의 효율을 조직 생산성으로 연결하는 방법'을 주제로 무료 웨비나를 개최한다고 5일 밝혔다.플렉스는 AI 도입 기업의 증가 추세를 들며, AI로 개인의 '생산량'은 늘지만 조직의 '생산성'은 보장되지 않는 구조적 원인을 설명할 계획이다.플렉스가 새롭게 고안한 '성과 착시'라는 개념도 제시한다. 성과 착시란 AI 활용으로 작업 속도가 빨라지고 생산량이 증가하더라도 후속 검증과 리뷰 단계에서 병목 현상이 발생, 결과적으로 조직 전체의 효율은 정체하고 비용만 증가하는 현상을 의미한다.연사로 나서는 플렉스 김태은 CPO는 플렉스의 실제 내부 AI 활용 분석 결과를 공개하며 '측정·순서·조직화'라는 3대 함정에 빠졌던 사례와 그 해법을 공유한다.아울러 기업이 이같은 성과 착시의 한계를 극복하고 진정한 AX를 이루기 위한 핵심 조건과 AX 설계를 위한 실용적 전략을 제시할 예정이다.이번 웨비나는 AX 전략을 고민하는 기업 및 공공기관의 대표·경영진을 대상으로 한다. AI를 이미 도입했지만 그 효과를 체감하지 못하거나 성과가 정체되어 있는 조직, HR 데이터를 조직 전체의 전략 및 성과와 연결하고 싶은 HR 또는 IT 분야 리더도 해당한다.플렉스 블로그에서 9일까지 사전 신청 받으며, 사전 신청자에 한해 웨비나 당일인 10일 오전 유튜브 라이브 접속 링크를 전달한다.김태은 플렉스 CPO는 "기업은 AI 투자 비용이나 AI가 산출한 생산량이 조직 성과와 비례하리라는 환상에서 벗어나야 한다"며 "먼저 시행착오를 겪은 AI 플랫폼 기업으로서 혼자가 아니라 함께 일하는 협업 환경에서의 AX는 어떻게 달라야 하는가를 투명하게 공유드리고자 한다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com