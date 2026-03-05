씨엔티테크, ‘스케일업 팁스 운영사’ 최종 선정, 10억 이상 투자 기반 스케일업 지원 강화 "누적 투자 1,000억 눈앞"

액셀러레이터 씨엔티테크(대표 전화성)가 중소기업기술정보진흥원(TIPA)이 주관하는 '스케일업 팁스 운영사(일반)’에 최종 선정됐다.중소기업기술정보진흥원은 최근 사업운영위원회를 통해 스케일업 팁스 운영사 선정 평가 결과 씨엔티테크를 최종 운영사로 선정했다고 5일 밝혔다. 이번 선정은 중소벤처기업부 공고(제2025-659호)에 따른 운영사 모집 및 평가 절차를 거쳐 결정됐다.스케일업 팁스는 민간 투자와 정부 연구개발(R&D)을 연계해 성장 단계에 진입한 기술 스타트업의 기술개발과 글로벌 확장을 지원하는 프로그램으로, 운영사는 민간 투자와 함께 유망 기업을 추천하고 성장 지원을 수행하는 핵심 역할을 맡는다.씨엔티테크는 스타트업 투자 및 액셀러레이팅 분야에서 축적한 경험과 네트워크를 기반으로 유망 기술 스타트업 발굴과 후속 투자 연계 역량을 인정받아 이번 운영사로 선정됐다. 현재 씨엔티테크는 누적 투자 스타트업 580개, 누적 투자액 약 1,000억원 규모에 근접한 투자 실적을 보유하고 있으며, 국내 액셀러레이터 가운데 가장 활발한 투자 활동을 이어가고 있다.특히 최근 2년간 10억원 이상의 후속 투자를 7건 이상 집행하며 성장 단계 스타트업에 대한 스케일업 투자 경험을 꾸준히 축적해 왔다. 이러한 투자 실적은 스케일업 팁스 운영사의 핵심 요건인 대형 민간 투자 기반의 기술 스타트업 성장 지원 역량을 보여주는 사례로 평가된다.씨엔티테크는 이번 운영사 선정에 따라 민간 투자와 정부 R&D 매칭을 결합한 스케일업 지원을 본격적으로 확대할 계획이다. 특히 올해부터는 10억원 이상 투자 기업을 중심으로 스케일업 팁스 매칭을 더욱 강화해 기술 스타트업의 대형 연구개발 과제와 글로벌 시장 진출을 적극 지원할 방침이다.전화성 씨엔티테크 대표는 “스케일업 팁스 운영사 선정은 씨엔티테크가 그동안 축적해 온 투자와 액셀러레이팅 역량을 다시 한번 인정받은 의미 있는 결과”라며 “최근 2년간 10억원 이상 투자도 7건 이상 진행하며 성장 단계 스타트업 투자 경험을 확대해 왔다”고 말했다. 이어 “올해부터는 10억원 이상 투자 기업을 기반으로 스케일업 팁스 매칭을 더욱 적극적으로 확대할 계획이며, 씨엔티테크 포트폴리오 스타트업 대표님들의 도전과 성장을 늘 응원하겠다”고 밝혔다.씨엔티테크는 이번 스케일업 팁스 운영사 선정을 통해 초기 투자부터 스케일업 단계까지 이어지는 투자·성장 지원 체계를 한층 강화할 것으로 기대된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com