사진=HDC랩스, 최종프로젝트 경진대회 시상

HDC랩스(대표 이준형)가 지난 2월 28일 서울 아이그로스 교육센터에서 디지털 인재 양성 프로그램인 ‘NOVA’ 1회차 수료식과 최종 프로젝트 경진대회를 진행했다고 밝혔다.NOVA는 실무형 인재 육성을 위해 HDC랩스가 기획한 교육 아카데미다. 이번 1기 과정은 ‘생성형 AI 기반 스마트 IoT 분석 및 서비스 개발’과 ‘스마트 IoT 풀스택 개발자’ 두 개 분야로 나뉘어 120일(총 960시간) 동안 실시됐다. 교육 과정은 산업 현장의 실제 요구 사항을 반영해 전 과정이 프로젝트 수행형 커리큘럼으로 편성됐다.강사진으로는 박종민 AIoT&플랫폼 랩장 등 HDC랩스 AI RnD 연구소 소속 현직 개발자들이 참여해 기술 트렌드와 현업 노하우를 직접 전달했다. 이번 과정을 마친 수료생 21명에게는 HDC랩스 신입 공채 지원 시 가산점 혜택이 주어지며, 성적 우수자는 서류 전형 면제 대상에 포함된다.수료식과 병행된 경진대회에서는 총 5개 팀이 프로젝트 결과물을 발표했다. 심사는 기술적 구현 완성도와 실제 비즈니스 환경에서의 활용 가능성을 중심으로 종합적인 평가가 이뤄졌다.HDC랩스 관계자는 "자사 공간 정보 플랫폼인 'inbase'와 'insite' 및 최신 IoT 장비를 교육 과정에 도입해 실질적인 실무 역량 강화에 주력했다"며 "전문 인력 수요가 늘어남에 따라 향후에도 인재 양성을 위한 교육 지원을 지속할 방침"이라고 설명했다.현재 HDC랩스는 NOVA 4기 교육생을 모집 중이다. 오는 23일까지 차수별 모집을 거쳐 최종 선발된 인원은 3월 24일부터 9월 12일까지 약 6개월간의 정규 교육 과정을 밟게 된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com