플렉스웍, ‘업무 수행 데이터’ 기반 인재 매칭으로 고도화

채용 플랫폼 '플렉스웍'(Flexwork)은 핵심 서비스를 ‘업무 수행 데이터’ 기반 인재 매칭으로 고도화한다고 밝혔다.플렉스웍은 구인 기업과 구직자를 단순히 연결하는 것을 넘어, 커뮤니티와 프로젝트 활동을 통해 데이터로 역량이 입증된 인재를 빠른 투입이 필요한 고성장 기업, 글로벌 진출 기업, 스타트업과 연결하는 것을 핵심 가치로 내세운다.플렉스웍은 실제 업무와 유사한 2주 단위 프로젝트 스프린트를 통해 등록 인재의 실행력과 협업 역량을 데이터로 분석하는 모델을 운영한다. 글로벌 리더와 함께하는 프로젝트 기반 실무 수행 방식으로, 참여 인재는 기업 과제와 유사한 프로젝트를 수행하며 실질적인 커리어를 계발하게 된다.이 과정에서 AI 퍼실리에이터(AI facilitator)가 투입돼 프로젝트 단계별 질문 설계, 중간 점검, 행동 로그 분석 등 업무 수행 데이터를 자동으로 수집·분석한다. 단순히 결과물을 평가하는 것이 아니라 ‘어떻게 일하는지’에 대한 실행 방식과 협업 패턴을 구조화하는 것이 핵심이다. 플렉스웍은 이를 통해 기존 이력서 중심 평가의 한계를 보완하고, 기업이 채용 전에 실제 협업 가능성을 데이터 기반으로 예측할 수 있도록 지원한다고 설명했다.기업이 프로젝트 파트너로 참여할 경우, 참여 인재의 업무 데이터 보고서 (Work Data Report)를 제공받는다. 해당 보고서에는 ▲5대 실무 지표 점수 ▲글로벌 리더의 종합 평가 ▲협업 패턴 분석 ▲AI 활용 역량 분석 등이 포함된다. 이를 통해 기업은 단순한 정성적 평가가 아니라, 해당 인재가 실제 조직에서 어떤 방식으로 일하고 성장하는지를 데이터 기반으로 확인할 수 있다. 즉 채용 전에 이미 실무 시뮬레이션 결과를 확인하는 구조다.기업은 필요 시점에 프로젝트를 개설해 인재를 검증한 뒤 즉시 계약 또는 채용으로 전환할 수 있다. 플렉스웍은 빠른 인재 투입이 필요한 스타트업, 글로벌 진출 기업, 디지털 전환 기업 등을 주요 타깃으로 삼고 있다.임태은 플렉스웍 대표는 "AI 에이전트가 동료처럼 일하는 시대에는 단순히 서류를 검증하는 것보다, 실제로 어떻게 실행하고 협업하는지가 더 중요한 평가 기준이 되고 있다"며 "플렉스웍은 채용 전에 이미 그 사람의 일하는 방식을 데이터로 확인할 수 있는 구조를 통해, 기업이 필요할 때 프로젝트 단위로 인재를 유연하게 활용할 수 있는 AI 시대의 새로운 채용 표준을 만들어가겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com