2025년 토익 평균 점수 ‘686.2점’, 전년 대비 3.5점 상승, 응시 목적 1위는 ‘취업 준비’

-TOEIC 응시 목적은 취업(41.9%)>졸업 및 인증(26.4%)>학습 방향 설정(22.4%) 순

-점수대별 분포… 705~800점(21.1%)>605~700점(19.5%)>805~900점(18.7%) 순

-응시자 연령 분포는 21~25세가 45.1%로 가장 많아, 이어 26~30세(28.4%)>31~35세(10.6%)순

국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM(회장 민선식) 산하 한국TOEIC위원회가 2025년 국내에서 시행한 TOEIC 정기시험의 성적 분석 결과를 6일(금) 발표했다.발표 자료에 따르면, 2025년 TOEIC 정기시험 평균 성적은 총 686.2점(듣기 378.7점, 독해 307.5점)으로 집계됐다. 이는 전년도 평균 성적 682.7점보다 3.5점 상승한 수치다.점수대별 분포를 보면 705~800점 구간이 21.1%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 605~700점(19.5%), 805~900점(18.7%), 505~600점(14.4%), 905~990점(10.3%) 순으로 집계됐다.응시 목적은 ‘취업’이 41.9%로 가장 높게 나타났고, 졸업 및 인증(26.4%), 학습 방향 설정(22.4%), 승진(6.5%), 연수 과정 성과 측정(2.8%) 등이 뒤를 이었다.응시자 연령 분포는 21~25세가 45.1%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 26~30세(28.4%), 31~35세(10.6%), 20세 이하(5.2%), 36~40세(4.6%) 가 뒤를 이었다.연령별 평균 성적은 31~35세가 728.2점으로 전 연령대 중 가장 높았고, 36~40세(714.4점), 26~30세(711.4점), 41~45세(685.2점), 21~25세(670.3점) 순으로 나타났다.2025년 TOEIC 성적 분석 결과와 관련된 자세한 내용은 YBM 한국TOEIC위원회 공식 블로그인 ‘TOEIC 스토리’에서 확인할 수 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com