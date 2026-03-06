YBM인강, 토익 스펙과 마케팅 경험을 동시에 "대학생 서포터즈 ‘와베머 9기’ 모집"

- YBM 토익인강 무료 수강 등 학습 혜택 풍성

- 영상 콘텐츠 제작하며 실무 마케팅 역량 강화 기회 제공

- 우수 활동자에게 상금 및 토익 응시료 50% 할인권 수여

YBM넷의 온라인 교육 브랜드 YBM인강이 새 학기를 맞아 대학생들의 취업 경쟁력을 높여줄 토익인강 체험단 ‘와베머(YBMer) 9기’를 모집한다고 6일 밝혔다.‘와베머’는 YBM인강의 토익인강을 직접 수강하며 브랜드 콘텐츠를 기획·제작하는 대학생 서포터즈 프로그램이다. 이번 9기는 단순한 학습 체험을 넘어, 최근 채용 시장에서 중요시되는 ‘콘텐츠 마케팅’ 실무 경험을 동시에 쌓을 수 있도록 커리큘럼이 구성되었다.모집 대상은 토익 점수 향상과 마케팅 경험을 모두 잡고 싶은 대학생이라면 누구나 지원 가능하다. 선발된 9기 활동자들은 오는 3월 16일부터 4월 17일까지 약 한 달간 활동하게 된다.주요 활동 내용은 매주 화요일 공개되는 미션에 맞춰 YBM 토익인강 수강 후기나 학습 팁을 영상 콘텐츠로 제작해 개인 SNS(인스타그램 필수, 블로그 선택)에 업로드하는 방식이다. 특히 짧은 영상(Short-form) 트렌드에 맞춰 릴스 등을 활용한 창의적인 마케팅 아이디어를 실현해 볼 수 있다.서포터즈를 위한 혜택도 파격적이다. 활동 기간 중 ▲YBM 토익인강 대표 강의 무료 수강권 ▲2025년 하반기 정기시험 기출문제지 ▲ETS VOCA 미니북이 전원에게 제공된다.성실히 활동을 마친 수료자에게는 ▲온라인 수료증과 함께 ▲토익 응시료 50% 할인권이 주어지며, 활동 성적이 우수한 ‘최우수 와베머’에게는 네이버페이 10만 원권이, ‘우수 와베머’에게는 배달의민족 3만 원 상품권이 추가로 증정된다.YBM인강 관계자는 “새 학기를 맞이해 토익 공부를 시작했지만 ‘작심삼일’로 고민하는 대학생들을 위해 이번 서포터즈를 기획했다”며, “스터디 메이트와 함께 공부하는 동기부여는 물론, 본인만의 개성이 담긴 콘텐츠로 마케팅 포트폴리오까지 만들 수 있는 최고의 기회가 될 것”이라고 전했다.와베머 9기 지원은 오는 3월 10일(화)까지 가능하며, 합격자는 3월 13일(금) 개별 문자를 통해 발표될 예정이다. 자세한 모집 요강 및 지원 방법은 YBM인강 홈페이지를 통해 확인할 수 있다이진호 기자 jinho2323@hankyung.com