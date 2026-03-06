수원대학교, ‘WoW! 스타트업 페스타 2026 성료’

수원대학교(총장 임경숙)는 지난 23일 화성 신텍스(SINTEX)에서 ‘WoW! 스타트업 페스타 2026’를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.‘WoW! 스타트업 페스타 2026’는 창업기업과 공공기관, 투자사를 비롯하여 다양한 분야의 전문가 간 네트워킹을 통해 경기 남부지역의 창업생태계를 활성화하기 위해 기획되었다.수원대학교는 2017년 창업지원단을 설립한 이후 초기창업패키지, 예비창업패키지, 메이커스페이스 전문랩, 창업보육센터, RISE 사업단, 로컬콘텐츠 중점대학 등 다양한 정부 창업지원사업을 운영하며 지역 창업생태계 활성화에 기여해 왔다. 또한 G-HOP(화성·오산·평택·안성 등 경기남부 대학 12개교) 대학창업연합을 통해 대학 간 협력 기반을 확대하고, 유망 창업기업의 성장 단계별 지원체계를 강화하고 있다.올해 행사는 1부(Celebrating)와 2부(Networking)로 구성됐다. 1부에서는 수원대학교 초기창업패키지 사업성과 공유와 우수기업 시상, 전문위원 위촉장 수여가 진행됐으며, 우수기업 사례 발표를 통해 참여기업 간 성과와 경험을 공유하는 시간을 가졌다.2부에서는 성장전략 특강과 유관기관 소개가 이어졌고, 유관기관 부스 운영 및 자율 네트워킹을 통해 창업기업의 투자·R&D·판로 등 후속 성장 기회를 모색했다.임선홍 부총장(창업지원단장)은 “WoW! 스타트업 페스타는 한 해 동안 지원한 창업기업의 성과를 공유하고, 우수기업을 격려하며, 다음 성장 단계로의 도약을 함께 준비하는 자리”라며, “수원대학교는 앞으로도 창업기업이 현장에서 필요로 하는 지원을 강화하고, 유관기관과의 협력 네트워크를 확대해 유망 스타트업의 지속 성장을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com