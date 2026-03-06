[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 유해가스 저감형 중온 아스팔트와 골재를 공급하는 기업 ‘바른건설기술’

나일호 바른건설기술 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



“바른건설기술은 친환경 건설 재료 개발을 통해 건설기술 혁신을 목표로 유수의 기관들과 협력체계를 구축하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 회사만의 독자적인 선도 기술 확보를 위해 친환경 건설 소재 및 공법, 인공지능 등 폭 넓은 범위의 연구개발을 추진하고 있습니다.”바른건설기술은 2021년 9월에 설립됐으며, 아스팔트 및 골재를 공급하는 스타트업이다. 나일호 대표(42)는 건설재료분야 연구에 15년의 경험을 바탕으로 회사의 기술발전에 기여하고 있다. 현재 국가기술표준원 국가표준(KS) 전문위원, 창업진흥원 평가위원, 강원대학교 강사, 한국건설순환자원학회 외 4기관 위원 등 활발한 활동을 하고 있으며, 게재 논문 24편, 지적재산권 12건, 신기술 및 기술이전 2건, 연구과제 수행 20건, 수상경력 6건 등의 실적을 보유하고 있다.주요 아이템은 주로 도로의 아스팔트 포장에 사용되는 아스팔트다. 아스팔트는 정유공장에서 원유 정제 공정을 통해 생산되고 상온에서 끈적끈적한 점탄성(Visco-elastic) 물질로서 온도에 따라서 물성이 변하게 된다.“도로포장에 사용하기 위해서는 아스팔트를 160~180℃의 고온에서 사용해야 함에 따라 유해가스들이 발생하게 됩니다. 국내 개발 동향에 발맞춰 가열 아스팔트 대비 약 40℃ 낮은 온도에서 생산되는 유해가스 저감형 중온 아스팔트를 개발하였습니다. 이에 멈추지 않고 ‘환경에 이로운 건설 기초 소재가 선도하는 건설기술의 혁신’을 목표로 상온에서 보관 및 이동이 가능하고 내구성이 뛰어나며 기존의 단점이 보완된 아스팔트를 개발해 탄소 제로 기술에 도전하고 있습니다. 보유하고 있는 아이템은 친환경 개질 아스팔트 3종류, 고성능 개질아스팔트 3종류, 도로유지 보수재 3종류, 도로포장에 사용되는 골재로 구성되어 있습니다.”나 대표는 “개발 아이템의 경쟁력은 아스팔트를 가열하지 않고 상온 상태에서 보관 또는 이동이 쉽다는 점”이라며 “기존의 가열로 인한 연료 에너지 절약으로 에너지 소비가 줄어들고 온실가스 배출도 감소한다”고 말했다.“상온에서 취급이 쉬워 고온에서 작업할 때 발생하는 화재나 화상 사고의 위험이 줄어들며 저온에서도 사용할 수 있어 시공 기간을 줄여 줍니다. 내구성이나 성능 면에서도 기존 아스팔트의 동등 또는 그 이상 수준을 보여주고 있어 장기 공용수명 확보 및 경제성을 갖춘 기술입니다. 기존 가열 아스팔트 유지보수 기술보다 경쟁력을 갖추고 있습니다.”바른건설기술의 주요 고객층은 건설사, 회사, 제조사, 정부 기관 등 다양하며, 품질인증, 사례연구, 고객 평가 등을 활용해 제품의 신뢰도를 높이고 있다. 웹사이트를 이용해 제품 정보를 제공하거나 실제 방문해 구체적인 기술을 지원하고 있다.“당사는 성공적인 판로 개척을 위해 단일 채널에 의존하기보다 복수의 채널을 통합적으로 활용하는 전략을 우선하고 있습니다. 공공조달 시장에서는 혁신 시제품 지정과 인증획득을 통해 제도적 경쟁력을 확보하고 민간시장에서는 신뢰를 기반으로 한 영업과 공급제품에 대한 적극적 기술지원을 통해 상호 상생전략을 진행하고 있습니다. 또한 홈페이지 개설 및 국내 대기업인 GS와 공동으로 기술 세미나 개최 및 기술 협업을 통해 기술을 필요로 하는 고객에게 실무 기술서비스를 제공해 회사와 제품의 장점을 홍보하면서 기업의 인지도를 높이고 잠재 고객과의 접점을 확대해 나가고 있습니다.”나 대표는 “무엇보다 중요한 것은 재료회사의 본질적 경쟁력인 제품의 기술력과 품질”이라고 강조했다. “아무리 뛰어난 마케팅 전략도 제품 자체의 경쟁력이 뒷받침되지 않으면 지속 가능한 판로 확보가 어렵습니다. 반대로 우수한 기술력을 갖추고 있다면 체계적인 판로 개척 활동을 통해 그 가치를 시장에 효과적으로 전달하고 있기 때문에 당사는 연구개발을 통해 제품 경쟁력 강화와 전략적 판로 개척이 균형 있게 추진되도록 운영되고 있습니다.”앞으로의 계획에 나 대표는 “건설 소재 시장은 탄소중립, 순환 경제, 인프라 노후화, 디지털 전환이라는 네 가지 메가트렌드에 의해 근본적인 변화를 겪고 있다”며 “이러한 변화는 기존 사업자에게는 위협이 될 수 있지만, 동시에 준비된 기업에는 새로운 기회가 될 수 있다”고 말했다.“그동안 축적해 온 기술력과 시장 경험을 바탕으로 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하여 지속가능한 성장을 이뤄 나갈 것입니다. 친환경 제품 포트폴리오 확대, 연구개발 역량 강화, 생산 기반 확충, 시장 다변화라는 네 가지 전략 방향을 일관되게 추진하고 단계별 실행계획에 따라 착실히 역량을 쌓아 나간다면 장기 비전인 ‘친환경 건설소재 솔루션의 선도기업’ 달성이 가능하다고 생각하고 있습니다. 궁극적으로 당사가 추구하는 바는 단순한 매출 성장이 아니라, 지속가능한 인프라 구축에 기여하는 기업으로서 사회적 가치를 창출하는 것입니다. 환경을 책임지는 제품을 공급하고 고객에게 실질적인 가치를 제공하며, 함께 일하는 구성원들이 자부심을 갖고 성장할 수 있는 기업을 만들어 가는 것이 장기적인 목표입니다.”바른건설기술은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com