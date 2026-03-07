[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 중소기업과 소상공인을 위한 업종 특화 AI 빌더 개발하는 ‘루너스’

홍채민 루너스 대표



-설정부터 배포까지 자동화해 15분 이내에 나만의 AI 서비스를 구축

-업종별 실제 운영 환경을 기준으로 설계된 AI 빌더라는 점이 경쟁력

루너스는 중소기업과 소상공인을 위한 업종 특화 AI 빌더 ‘아이크래프트(AiCraft)’를 운영하는 기업이다. 아이크래프트는 업종별로 검증된 AI 템플릿을 기반으로, 별도의 개발 과정 없이 설정부터 배포까지 자동화해 15분 이내에 나만의 AI 서비스를 구축할 수 있는 SaaS다. 홍채민 대표가 2025년에 설립했다.대표 아이템은 ‘아이크래프트(AiCraft)’로 중소기업과 소상공인이 AI를 직접 만들고 운영할 수 있도록 돕는 업종 특화 AI 빌더다.“많은 사업자가 AI의 필요성은 느끼지만, 개발 인력과 비용, 기술 장벽 때문에 실제 도입에는 어려움을 겪고 있습니다. 아이크래프트는 이러한 현실적인 문제에서 출발한 서비스입니다.”아이크래프트는 업종별로 검증된 AI 템플릿을 제공하고, 사용자는 자신의 업종에 맞는 템플릿을 선택한 뒤 메뉴, 상품, 정책, FAQ 등 자사 운영 데이터를 입력하는 것만으로 AI 서비스를 완성할 수 있다. 이후 웹사이트, 태블릿, 키오스크 등 실제 운영 환경에 배포까지 자동화되어 15분 이내에 바로 활용할 수 있는 것이 특징이다.특히 아이크래프트는 단순히 대화만 가능한 범용 챗봇이 아니라, 레스토랑의 메뉴 추천과 알레르기 안내, 향수 판매장의 취향 기반 추천, 펫샵의 반려동물 상담 등 업종별로 반복되는 상담·추천·응대 업무를 줄이기 위한 ‘운영형 AI’에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 사업자는 고객 응대 품질을 일정하게 유지하면서도, 인력 부담과 운영 비용을 동시에 줄일 수 있다. 결과적으로 아이크래프트는 AI를 실험적인 기술이 아닌, 중소기업과 소상공인이 매일 사용하는 실질적인 업무 도구로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.아이크래프트의 가장 큰 경쟁력은 범용 AI가 아니라, 업종별 실제 운영 환경을 기준으로 설계된 AI 빌더라는 점이다. 많은 AI 서비스가 기술 중심으로 만들어지지만, 아이크래프트는 레스토랑, 향수, 펫샵 등 각 업종에서 반복적으로 발생하는 상담과 추천 흐름을 기준으로 AI 구조를 설계했다. 이를 통해 사업자는 자신의 업종에 맞는 AI 를 보다 빠르고 정확하게 구축할 수 있다.또 하나의 경쟁력은 AI 도입 과정에서 발생하는 개발과 배포 부담을 획기적으로 낮췄다는 점이다. 기존 AI 도구들은 개발부터 배포까지 전문 개발자의 개입이 필요해 실제 사업 현장에서 활용되기 어려운 경우가 많았다. 반면 아이크래프트는 업종 템플릿 선택과 기본 설정만으로 AI 서비스 생성부터 실제 운영 환경에 배포까지 가능하도록 설계되어, 별도의 개발 인력 없이도 바로 활용할 수 있다.마지막으로, 아이크래프트는 실제 사업자들과의 PoC 를 통해 축적된 운영 데이터와 현장 피드백을 기반으로 고도화되고 있다. 단순한 기술 제공에 그치지 않고, 현장에서 검증된 운영 경험을 제품에 반영해 나간다는 점이 아이크래프트만의 차별화된 경쟁력이다.현재 아이크래프트는 본격적인 마케팅 확산 이전에, 실제 AI 도입과 운영을 통해 데이터를 축적하는 단계에 집중하고 있다. 초기부터 대규모 마케팅을 진행하기보다는, 다양한 업종에서 AI를 직접 적용하며 어떤 시장에서 가장 강한 필요성과 효과가 나타나는지를 검증하는 데 초점을 맞췄다.그 과정에서 레스토랑, 향수, 펫샵 등 여러 업종을 대상으로 테스트를 진행했고, 실제 운영 데이터를 분석한 결과 레스토랑 업종에서 AI 도입에 대한 필요성과 활용도가 가장 높다는 결론에 도달했다. 이에 따라 현재는 레스토랑을 핵심 세부 시장으로 설정하고, 이 업종에 맞는 기능과 템플릿을 먼저 고도화하고 있다.“이러한 방식은 단기적인 확산보다는, 가장 필요로 하는 시장을 명확히 정의한 뒤 그 시장에서 확실한 성공 사례를 만드는 전략입니다. 이후 레스토랑 업종에서 검증된 모델과 데이터를 바탕으로, 유사한 구조의 다른 업종으로 확장해 나갈 계획입니다.”루너스는 초기 단계에서는 투자 유치 자체보다 아이템의 방향성과 시장성을 검증하는 과정에 집중해 왔다. 아이크래프트는 실제 사업 현장에서 어떻게 사용되는지가 무엇보다 중요하다고 판단해, 아이디어 단계부터 중소기업과 소상공인을 대상으로 직접 테스트를 진행하며 현장 검증을 이어왔다.이 과정에서 실제 운영 데이터를 기반으로 서비스가 현장에서 어떤 역할을 하는지를 확인했고, 이를 통해 아이템의 타당성과 개선 방향을 구체화할 수 있었다. 또한 다양한 모의 IR 및 투자자 대상 발표에 참여하며, 아이디어와 기술뿐 아니라 비즈니스 모델 전반에 대해서도 투자자 관점에서 검증과 피드백을 받는 경험을 쌓아왔다.“이러한 검증 경험은 아이크래프트의 기술적 방향성과 비즈니스 구조를 함께 정리하는 계기가 되었고, 그 결과 레스토랑을 중심으로 한 업종 특화 AI 빌더로 명확히 정의할 수 있었습니다. 앞으로는 아이크래프트의 SaaS 모델이 더 구체화하고, 세부 시장에서의 성과가 충분히 축적되는 시점에 맞춰 본격적인 투자 유치를 계획하고 있습니다. 투자는 단순한 자금 조달이 아니라, 서비스 고도화와 시장 확장을 가속화하기 위한 전략적 수단으로 신중하게 접근하고자 합니다.”홍 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “늘 이전에 없던 일을 만들어내는 과정 자체가 가치 있다고 생각해 왔습니다. 사진을 전공하며 예술 활동을 해왔고, 무언가를 창작해 누군가에게 의미 있는 가치를 전달하는 경험을 중요하게 여겨왔습니다. 그 과정에서 실패에 대한 두려움보다는, 가슴이 이끄는 방향에 응답하며 살아가는 것이 후회 없는 삶이라고 느꼈습니다. 이러한 생각을 바탕으로 더 많은 사람에게 실질적인 가치를 전할 수 있는 방식으로 창업을 선택하게 되었고, 지금까지 세 번의 창업 아이템에 도전해 왔습니다. 모두 같은 문제의식에서 출발했습니다. 창작을 넘어, 더 많은 사람의 삶과 일에 직접적인 가치를 만들고 싶다는 생각입니다.”창업 후 홍 대표는 “AI를 사용하는 주체가 대기업이나 개발 조직에만 한정되지 않아도 된다는 가능성을 구체화하고 있다는 점에서 보람을 느낀다”며 “그동안 AI 시스템은 대기업이나 전문 개발 조직이 있는 곳에서만 도입하고 운영할 수 있는 기술로 인식돼 왔고, 개발 인력이 없거나 규모가 작은 중소기업과 소상공인에게는 필요하다고 느끼면서도 쉽게 선택하기 어려운 영역이었다”고 말했다. 덧붙여 “아이크래프트를 만들면서 소상공인이나 중소기업도 별도의 개발 과정 없이, 각자의 업종과 운영 방식에 맞는 AI 시스템을 직접 설정하고 도입할 수 있다는 가능성을 하나의 구조로 만들어가고 있다는 점에서 의미를 느낀다”며 “AI를 어렵고 복잡한 기술이 아니라, 누구나 자신의 상황에 맞게 선택해 사용할 수 있는 운영 도구로 바꾸는 과정에 있다는 감각이 창업가로서 가장 큰 보람”이라고 말했다.“중요한 것은 최신 기술을 보여주는 것이 아니라, 실제 운영 환경에서 쉽게 사용할 수 있는 구조를 만드는 일이라고 생각합니다. 개발자가 없는 환경에서도 운영 흐름에 맞게 AI를 적용할 수 있도록 설계하는 것이 아이크래프트의 핵심 방향입니다. 이런 방향으로 서비스를 만들어가는 과정 자체가 아이크래프트의 차별화된 경쟁력을 만들어낸다고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 홍 대표는 “아이크래프트를 가장 필요로 하는 업종에서 확실한 가치를 만드는 것에 집중할 것”이라며 “현재는 레스토랑을 중심으로, 실제 현장에서 반복적으로 발생하는 상담·추천·응대 업무를 얼마나 효과적으로 자동화할 수 있는지에 초점을 맞추고 있다. 이 과정에서 운영 데이터와 사용 사례를 충분히 축적하며, 서비스의 완성도를 높여 나가고자 한다”고 말했다.“이후에는 이렇게 검증된 구조를 바탕으로, 업종별 특성을 반영한 AI 템플릿을 단계적으로 확장해 나가는 것이 목표입니다. 단순히 많은 업종을 빠르게 늘리기보다는, 각 업종의 운영 맥락과 현실적인 문제를 충분히 이해한 뒤 적용하는 방식을 중요하게 보고 있습니다. 궁극적으로는 아이크래프트는 기술의 장벽을 낮춰, 중소기업과 소상공인이 AI를 특별한 기술이 아닌 일상적인 운영 수단으로 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼으로 성장하고자 합니다.”루너스는 아이템을 인정받아 광운대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com