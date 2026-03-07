[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 수면·휴식·홈케어 영역의 제품을 개발하는 기업 ‘루키노바'

고효정 루키노바 대표



루키노바(Lukynova)는 ‘여성의 일상 속 불편함을 기능과 디자인으로 해결한다’는 철학을 바탕으로, 수면·휴식·홈케어 영역의 제품을 개발하는 기업이다. 실제 사용 경험에서 출발해 문제를 정의하고, 기존 시장에서 해결되지 않았던 기능적 공백을 제품으로 구현하는 데 집중하고 있다. 현재는 예비창업패키지를 통해 첫 번째 핵심 제품을 고도화했으며, 실제 판매를 통해 시장 검증을 진행하고 있다. 고효정 대표가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘쿠퍼인대 보호형 기능성 수면 브라’다. “기존 수면 브라는 착용 시 ‘편안함’에만 초점이 맞춰져 있어, 실제 사용 환경에서는 보정력 부족이나 일상 착용의 한계 등 기능적인 아쉬움이 많았습니다. 일본 속옷 브랜드의 수면브라를 사용 중 보호력의 한계, 외출 시 다시 갈아입어야 하는 번거로움과 착용 시 보정력 부족으로 인한 불편함을 명확히 체감했습니다.”루키노바의 수면 브라는 수면 자세에서도 가슴을 안정적으로 잡아주는 입체 구조 설계, 부유방과 겨드랑이 라인을 넓게 감싸는 보호형 패턴, 장시간 착용에도 부담 없는 저자극·무와이어 설계를 핵심으로 한다. 단순한 속옷이 아닌, ‘수면 중 체형을 보호하고 관리하는 케어 제품’으로 포지셔닝하고 있으며, 기존 해외 유명 수면 브라의 단점을 보완하고 장점을 극대화한 제품이다.루키노바의 가장 큰 경쟁력은 ‘사용자 경험 기반의 구조 설계’다. 시중 다수 제품이 원단 중심으로 접근하는 반면, 루키노바는 실제 착용 상황(수면 자세, 체형 변화, 압력 분산)을 기준으로 패턴, 몰드, 밴딩 구조를 설계했다. 또한 단순한 편안함을 넘어 보호·안정·라인 유지를 동시에 고려해 수면은 물론 일상생활에서도 착용 가능한 올데이(ALL-DAY) 쿠퍼인대 보호 아이템으로 설계했다. 이렇듯 초기 단계부터 수면브라를 넘어 데일리·스포츠 라인으로 확장 가능한 브랜드 확장성을 염두에 둔 점 역시 차별점이다.루키노바는 현재 온라인 중심의 D2C(Direct to Consumer)구조로 운영하고 있다. 네이버 스마트스토어를 통해 초기 판매를 진행하고, 배너 광고 및 이미지 중심의 콘텐츠 마케팅, 실착 후기, 착용 전·후 비교 등 체감형 리뷰 콘텐츠 강화하고 있다. 브라는 검색보다는 시각적 설득력이 중요한 상품군이기 때문에, 검색 광고보다는 이미지와 콘텐츠 기반 마케팅에 집중하고 있다. 앞으로는 브랜드 SNS와 유튜브 콘텐츠를 통해 ‘셀프 케어’라는 카테고리 자체를 확장해 나갈 계획이다.루키노바는 현재 외부 투자보다는 자체 생존 가능한 구조를 만드는 데 집중하고 있다. 예비창업패키지를 통해 제품 고도화와 시장 검증을 진행하고 있으며, 이후 명확한 지표(재구매율, 리뷰 데이터, 브랜드 반응)가 확보되면 전략적 투자 유치를 검토할 계획이다.고 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업의 출발점은 매우 개인적인 경험이었습니다. 직접 사용하면서 느낀 불편함이 ‘개인의 문제’가 아니라 ‘아직 제대로 해결되지 않은 시장의 문제’라는 확신이 들었습니다. 초기 자금은 대표 개인 자금과 예비창업패키지 지원을 통해 마련했으며, 불필요한 비용을 최소화하고 제품과 브랜딩에 집중하는 방식으로 운영하고 있습니다.”창업 후 고 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 ‘이거 진짜 편하다’, ‘너무 좋아요’, ‘여기 제품만 이제 입을거예요’, ‘브라 유목민에서 이제 정착할 곳을 찾았어요’ 등 실제 사용자들의 반응을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “아이디어에 머무르지 않고, 문제를 제품으로 구현해 누군가의 일상에 실제 변화를 만든다는 점이 창업을 통해 얻은 가장 큰 가치라고 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 고 대표는 “단기적으로는 수면 브라 제품의 완성도를 더욱 높이고, 동일한 메커니즘을 기반으로 컬러와 형태를 확장한 다양한 제품을 선보이는 것이 목표”라며 “이를 바탕으로 루키노바만의 수면·홈 케어 라인업을 구축하고자 한다”고 말했다.“중장기적으로는 특허 출원 및 기술 자산화, 연구개발 기반 브랜드로의 확장, 해외 시장 진출 가능성 검토를 통해 ‘건강한 아름다움을 위한 케어 전문 브랜드’로 성장하는 것이 목표입니다.”루키노바는 아이템을 인정받아 광운대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com