[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 바레(Barre) 운동을 통해 K-스타일 웰니스 전파하는 ‘바레스퀘어’

남지현 바레스퀘어 대표



프리미엄 스튜디오, 강사 교육 사업, 브랜드 콜라보레이션, 글로벌 팝업 이벤트 등을 운영

한국·아시아인 근골격 특징을 반영한 메소드를 갖고 있어

바레스퀘어(Barre Square)는 한국인의 움직임 감각과 리듬을 바탕으로 바레(Barre) 운동을 재해석한 K-Barre 메소드를 중심으로, 프리미엄 스튜디오 운영과 강사 교육(온라인 아카데미 포함), 브랜드·호텔·기업 대상 웰니스 프로그램 기획 및 운영, 해외 팝업 클래스 등을 전개하는 K-웰니스 브랜드다.바레스퀘어는 2025년 3월 설립되었으며, 남지현 대표는 K-pop 아이돌(포미닛)과 배우 활동 경험을 바탕으로 콘텐츠 제작과 스토리텔링을 접목한 K-스타일 웰니스 확산에 주력하고 있다.남 대표는 "아이돌·배우 활동을 거치며, 가장 나답게 숨 쉴 수 있는 순간이 운동할 때라는 사실을 깨달았다"며 "운동을 통해 여성들이 자기 삶의 주체로 서는 경험을 만들고 싶었고, 그 방향을 '바레'라는 운동 안에서 찾았다"고 말했다. 이어 "바레를 한국 여성과 아시아인의 신체 특성에 맞게 재구성한 K-Barre 메소드로 정리하며 창업을 시작했다"고 덧붙였다.바레스퀘어의 핵심 경쟁력은 첫째, 아시아인 근골격 특성을 고려한 K-Barre 메소드다. 서양식 바레를 그대로 적용하기보다, 움직임 패턴과 체형 특성에 대한 관찰을 기반으로 시퀀스를 구성하고, 해부학·운동학 기반의 금지 동작·대체 동작·난이도 조절 체계를 갖춘 교육 커리큘럼으로 안전성과 재현성을 강화했다.둘째, 리듬 기반 수업 구성과 감성 브랜딩이다. K-pop 음악과 리듬을 활용한 클래스를 통해 운동을 '기술'로만 전달하기보다, 몰입감 있는 흐름과 경험 설계를 더 해 운동과 라이프스타일을 함께 체감할 수 있도록 구성했다.셋째, 교육 시스템과 운영 모델의 확장성이다. 바레스퀘어는 오프라인 스튜디오 운영과 함께 강사 교육 및 온라인 아카데미를 통해 커뮤니티와 네트워크를 확장하고 있으며, 장기적으로는 다양한 공간·기관에서 적용할 수 있는 웰니스 클래스 운영 모델을 고도화하고 있다.마케팅 측면에서는 SNS 기반 콘텐츠를 통해 K-스타일 웰니스 메시지를 전달하고, 국내 뷰티·헬스·콘텐츠 분야 브랜드들과 프로그램 협업(체험, 콘텐츠 제작, 현장 운영 등)을 진행해 왔다. 협업 사례로는 아로마티카, 베지어트, 플루미, 퍼셀, 조선미녀, VT코스메틱, 바이너랩, 잇존어패럴, 다슈, 달리프, 프레민트 등과의 프로젝트가 있으며, 각 프로젝트는 행사 운영 또는 콘텐츠 단위로 진행되었다.또한 바레스퀘어는 국내 호텔 및 기업 대상 웰니스 프로그램을 운영하며 레퍼런스를 축적하고 있다. 대구 메리어트, 제주 JW 메리어트, 하얏트 등에서 웰니스 클래스 및 프로그램을 진행했으며, 일부 프로그램은 후속 운영 논의로 이어지는 등 현장 기반 웰니스 모델을 확장하고 있다. 해외에서는 태국에서 K-Barre 워크숍을 진행한 바 있으며, 향후 베트남·인도네시아 등으로의 워크숍 및 프로그램 확장을 검토하고 있다.남 대표는 "행사를 통해 처음 바레를 접한 분들이 운동을 즐기고, 교육받은 강사들이 각자의 방식으로 수업을 발전시키는 과정에서 창업자로서 큰 보람을 느낀다"며 "운동을 통해 긍정적인 변화가 누적되는 경험을 만들고 싶다"고 말했다.향후 계획으로는 서울 핵심 도심 내 플래그십 스튜디오 런칭, K-Barre 온라인 아카데미 고도화, 글로벌 강사 네트워크 구축, 호텔·기업 복지 연계 웰니스 프로그램 확대 등을 추진할 예정이다. 또한 'Pink Barre Princess(PPP)', 'Clean Girl Wellness' 등 자체 IP를 이벤트·MD·콘텐츠로 확장하고, 굿즈·의류·운동 소도구 등 상품화도 단계적으로 검토하고 있다.바레스퀘어는 이러한 아이템과 성장 가능성을 인정받아 광운대학교 2025년 예비창업패키지에 선정됐다. 예비창업패키지는 혁신적인 아이디어와 기술을 바탕으로 창업을 준비하는 예비창업자의 사업화를 지원하는 프로그램으로, 선정 기업에는 사업화 자금과 함께 교육 및 멘토링이 제공된다.