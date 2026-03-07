[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 초기 소상공인의 인스타그램 마케팅을 지원하는 리워드 앱 개발하는 ‘비즌’

송민승 비즌 대표



비즌(Bizn)은 초기 소상공인의 인스타그램 마케팅을 지원하는 리워드 앱이다. 인스타그램 마케팅을 어려워하는 소상공인의 계정 노출 고민을 덜어주고, 비용 부담은 확 낮추면서도 효과는 확실히 볼 수 있게 도와주는 AI 기반 마케팅 플랫폼이다. 송민승 대표가 2025년 11월에 설립했다.“마케팅 에이전시에서 3년 동안 팀장으로 일하면서 500개가 넘는 소상공인 마케팅을 대행해 왔던 소상공인 전문 마케터 출신입니다. 비즌은 초기 소상공인의 인스타그램 마케팅을 지원하는 리워드 앱입니다. 인스타그램 마케팅을 어려워하시는 소상공인 사장님들의 계정 노출 고민을 덜어주고, 비용 부담은 확 낮추면서도 효과는 확실히 볼 수 있게 도와주는 AI 기반 마케팅 플랫폼입니다.”비즌은 초기 소상공인 사장님들이 가장 힘들어하시는 잠재고객에게 계정 노출 문제를 해결해 드리는 데 집중한다. 핵심 기능은 세 가지다. 첫째, AI 기반 관심사 매칭이다. 비즌 앱을 사용하는 이용자의 관심사와 소상공인의 업종을 AI가 정확하게 연결해 준다. 무작위로 노출하는 기존 앱들과 달리, 가게에 진짜 관심 있는 사람에게 노출해 지속적이고 적극적인 반응을 유도한다.두 번째는 팔로워 리마인드 알림이다. “인스타그램 알고리즘이 좋아하는 건 지속적인 반응입니다. 이를 위해 앱에서 미션(리워드)를 한 번이라도 실행한 소상공인이 새 게시물을 올리면, 이용자에게 자동 알림을 띄워 다시 한번 '좋아요, 댓글, 저장' 등의 반응을 유도합니다.”세 번째는 월 6만원 구독제다. 동일한 마케팅 성과를 1/10 수준인 월 6만원의 구독료로 제공한다.“비즌의 경쟁력은 저렴한 가격과 실질적인 노출 효과 보장입니다. 사업 초반 자본이 제한적인 소상공인에게 월 6만원 구독제는 엄청난 메리트입니다. 보유한 AI 기술력 덕분에 이 가격이 가능합니다. 기존 앱을 쓴 소상공인 91%가 계정 노출 증가 효과를 경험하지 못했습니다. 왜냐하면 무작위로 노출되니 단발성 반응에 그치기 때문입니다. AI 매칭과 리마인드 알림으로 지속적인 반응을 만들어내, 인스타그램 알고리즘에 긍정적인 신호를 계속 보내는 것입니다. 이게 바로 비즌이 가진 근본적인 경쟁력입니다.”비즌은 예비창업패키지 정부지원사업비 4,000만 원을 확보하여 개발과 마케팅에 집중하고 있다. 추후 운영 자금과 성장을 위해서는 투자 유치를 계획하고 있다. “다만, 소상공인들이 사용하기 쉽고 유의미한 효과를 볼 수 있는 아이템을 완성도 있게 산출하는 것을 1차 목표로 잡고 있습니다.”송 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “마케팅 에이전시 팀장으로 일하면서 수많은 소상공인 사장님을 만났는데, 그분들의 가장 큰 고민이 바로 계정 노출이었습니다. 인스타그램 마케팅이 필수인데, 돈은 없고, 기존 리워드 앱은 너무 비싸거나 효과가 없어서 결국 사장님들 부담만 가중하는 현실을 봤습니다. 이 문제를 AI 매칭으로 해결하고, 합리적인 구독료로 제공하여 초기 소상공인들에게 실질적인 도움을 주고 싶어서 창업을 결심했습니다.”창업 후 송 대표는 “가장 큰 보람은 소상공인 사장님들이 솔루션에 만족하고 효과를 보면서 서비스에 만족하는 것”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 송 대표는 “소상공인 사람들에게 여전히 힘이 되고 싶다”며 “네이버, 유튜브 등의 채널로 확장하여 소상공인들도 쉽게 마케팅할 수 있도록 하고 싶다”고 말했다.비즌은 아이템을 인정받아 광운대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com