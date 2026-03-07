[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 누구나 쉽고 빠르게 고품질의 프레젠테이션을 제작할 수 있도록 돕는 ‘에스크잇모어’

이민규 에스크잇모어 대표



“기존의 Gamma나 Genspark와 같은 경쟁 서비스와 달리, snapdeck은 슬라이드 제작부터 수정까지 전 과정을 AI가 지원하여 완전히 사용자 맞춤형 결과물을 제공합니다. 특히 채팅 기반 인터페이스를 통해 사용자는 ‘바 차트를 라인 그래프로 바꿔줘’, ‘선택한 모든 텍스트를 흰색으로 변경해 줘’와 같은 수정 사항을 자연어로 요청할 수 있으며, AI가 이를 정확히 이해하여 즉시 반영합니다. 기존에는 심미적이고 완성도 높은 프레젠테이션을 제작하기 위해서는 전문적인 디자인 역량이 필수였지만, snapdeck은 이러한 진입장벽을 대폭 낮추어 누구나 빠르고 직관적으로 전문가 수준의 슬라이드를 완성할 수 있도록 지원합니다.”에스크잇모어는 누구나 쉽고 빠르게 고품질의 프레젠테이션을 제작할 수 있도록 돕는 AI 슬라이드 제작 에이전트 ‘snapdeck’을 개발하는 스타트업이다. 이민규 대표(25)가 2025년 06월에 설립했다.이 대표는 미국에서 디자인과 공학을 전공하는 4학년이었지만 잠시 학업을 멈추고 공동창업자들과 창업하고 있다.이 대표는 “snapdeck을 활용하면 사용자는 단순히 원하는 내용을 입력하고 생성 버튼을 클릭하는 것만으로 약 1~2분 이내에 완성된 프레젠테이션을 제작할 수 있다”고 강조했다.“snapdeck의 핵심 경쟁력은 크게 세 가지입니다. 첫째 기존 AI 서비스들이 정해진 템플릿에 내용을 단순히 끼워 맞추는 방식과 달리, snapdeck은 사용자의 의도를 정확히 파악해 콘텐츠와 레이아웃이 완전한 조화를 이루는 맞춤형 슬라이드를 생성합니다. 이에 따라 ‘AI가 만들었다’는 티가 나지 않는 자연스럽고 전문적인 결과물을 제공한다는 것입니다.”둘째 채팅 인터페이스를 통한 실시간 수정이 가능하여, 복잡한 편집 도구를 익힐 필요 없이 자연어로 원하는 변경 사항을 즉시 반영할 수 있다는 점이다. 이는 기존의 번거로운 슬라이드 편집 과정을 획기적으로 단순화했다.세번째 경쟁사 대비 크게는 5배까지도 빠르게 슬라이드를 생성해 오래 기다릴 필요 없이 빠른 속도로 작업이 가능하여 기존 도구들과 비교해 압도적인 작업 효율성을 제공한다는 것이다.“이러한 차별화된 접근방식으로 snapdeck은 단순한 슬라이드 제작 도구를 넘어 마치 전문 프레젠테이션 에이전시에 작업을 요청하듯 AI기반 프레젠테이션 파트너 역할을 수행할 수 있습니다.”에스크잇모어의 마케팅 전략의 핵심은 ‘제품이 곧 마케팅’이라는 철학이다. 실제로 세계 최대 프로덕트 런칭 플랫폼인 Product Hunt에 제품을 선보인 이후, 별도의 유료 광고나 대대적인 프로모션 없이도 누적가입자가 3만명 돌파했다.“특히 주목할 점은 사용자의 95% 이상이 해외 사용자라는 것입니다. 이는 제품이 언어와 문화의 장벽을 넘어 글로벌 시장에서 실질적인 가치를 인정받고 있다는 증거라고 생각합니다. 처음부터 국내 시장보다는 글로벌 시장을 타겟으로 한 제품 중심 마케팅 전략을 수립했고, 이것이 주효했다고 판단됩니다.”에스크잇모어는 모든 멤버가 유저와 직접 소통하며 피드백을 수집하고 있어 사용자 중심의 제품 개발이 이루어지고 있는 것이 특징이다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “품고 있는 궁극적인 비전은 AI가 사람의 메시지를 더 효과적으로 전달하도록 돕는 것”이라며 “현재는 프레젠테이션 영역에서 시작했지만, 이는 결코 종착점이 아니다. 사람과 사람 사이의 모든 커뮤니케이션 과정에서 AI가 의미 있는 역할을 할 수 있다고 믿고 있다. 2026년 이내로 프레젠테이션 시장 점유율 3%대 확보가 목표”고 말했다.에스크잇모어는 아이템을 인정받아 광운대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com