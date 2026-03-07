[광운대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 활용해 지속가능보고서 간편하게 작성 가능한 템플릿 제공하는 ‘홀바르’

하효정 홀바르 대표



홀바르는 스웨덴어로 ‘지속 가능한’이라는 뜻으로, AI를 활용해 지속가능보고서를 간편하게 작성 가능한 템플릿을 제공하는 기업이다. 지난 10년간의 글로벌 투자 데이터로 훈련된 AI 기술로 동종 산업과의 ESG 비교 지표, 글로벌 기관투자자의 투자 기준, 벤치마크 전략을 제공한다. 하효정 대표가 2025년 6월에 설립했다.“2030년까지 전체 코스피 상장사 지속 가능 경영 보고서 의무 공개에 따라 지속가능 경영보고서 시장이 매년 30% 이상, 1500억원 규모까지 성장할 것으로 예측합니다. 현재는 전체 코스피 상장사 1250여개 중에 7.5%만 발행 중입니다. 즉 92.5%는 아직 발행하지 않고 있다는 뜻입니다. 코스피 상장사뿐 아니라 유럽으로 수출하는 기업의 경우 scope 3 규정에 따라 협력업체 정보를 공개해야 하므로 대기업과 거래를 하는 중소기업도 관련 정보를 제공해야 하고, 따라서 코스피 상장사와 거래를 하는 코스닥 상장사도 결국 ESG 정보를 공개해야 합니다.”하지만 지속가능경영보고서에 들어가야 하는 데이터포인트가 1044개에 이를 정도로 많고, 각종 규제에 대해 이해하고 있어야 하므로 기업 내부에 맡아서 진행할 만한 부서나 인력이 존재하지 않는 경우가 많다. 따라서 대부분의 기업이 직접 제작하지 않고 외주를 준다.2024년 대한상공회의소 조사에 따르면 91%가 지속 가능 보고서 공시에 외부 전문 기관을 활용하고 있다. 현재 지속가능 경영 보고서 작성 비용이 평균 1억원 정도 되고, 큰 기업이 아닌 이상, 중견기업이 매년 1억원을 부담하기에는 크게 부담이 된다는 어려움을 토로하고 있다.홀바르는 고가의 보고서 시장에 템플릿을 활용해 비용을 절감하고 구체적인 지표가 없는 ESG 컨설팅에 AI를 활용해서 정량 지표를 제공하고자 한다.홀바르의 핵심 기술인 ESG 진단 소프트웨어는 노르웨이 국부펀드 매각 예측 AI 모델이다. “기업에서 답답해하는 지점이 ESG를 잘해야 되는 건 다 알지만, 그게 다 비용으로 연결되다 보니 어떤 부분을 어떻게, 얼마나 개선해야 하는지 전략의 우선순위를 파악해야 합니다.”홀바르는 주요 기관 투자자의 투자 패턴을 학습시킨 매각 예측 AI모델을 활용해, 비슷한 규모의 동종 회사 중 꾸준하게 투자를 유치하는 경쟁사와 비교해 어떤 지점이 부족하고 어디부터 개선해야 하는지 눈에 보이는 정량 지표를 제공해 기업의 페인포인트를 해결한다.“2025년 10월에 KIST(한국과학기술원)의 유럽 엑셀러레이팅 프로그램에 선정되어 독일에서 사업모델을 피칭할 기회가 있었습니다. 독일의 유명 경영·기술 연구소인 아우구스트-빌헬름 쉬어 인스티튜트의 피칭 대회에서 우승을 해 이후 우리와 비슷한 사업을 하는 독일 기업과 협업을 위한 논의를 진행하는 중입니다. 2026년 상반기에는 몇몇 타깃 기업에 진단보고서를 무료로 제작해주는 이벤트와 사업설명회를 진행할 계획입니다.”하 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “공동대표가 컨설팅펌 출신이라 지속가능경영보고서 시장의 가능성과 기업의 페인포인트를 확인할 수 있었습니다. 빅데이터분석 부트캠프에서 파이썬을 활용해 기관펀드 매각 예측AI모델을 개발했는데 심사 위원 중 한 명이 사업을 해도 되겠다며 아이디어를 줬습니다. 같이 진지하게 고민하다가 한번 도전해 보자는 마음으로 시작했습니다.”창업 후 하 대표는 “새로운 일을 하다보니 배워야 할 것도 챙겨야 할 것도 많지만, 다양한 분야의 사람들을 만나고 또 개인으로도 기업으로도 조금씩 성장하고 있다고 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 하 대표는 “우리를 선택한 기업이 좋은 경영으로 사회를 이롭게 하는 기업이 되도록 돕는 것이 목표”라고 말했다.홀바르는 아이템을 인정받아 광운대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com