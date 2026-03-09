누적 리뷰 1천만 건 넘은 뷰티 플랫폼 어디?

화해, 12년간 387만 명 참여, 총 18억 자 리뷰 축적

‘천만리뷰 천만결산’ 콘텐츠 확인한 이용자 대상으로 래플 이벤트 진행

뷰티 플랫폼 화해는 누적 리뷰 1000만 건 돌파를 기념해 ‘천만리뷰 천만결산’ 콘텐츠를 공개하고, 이용자 감사 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.화해에 따르면 지난 12년 동안 작성된 총 리뷰 글자 수는 약 18억 자에 달하는 것으로 나타났다. 리뷰 1건당 평균 글자 수는 약 180자로, 단문 위주의 소셜미디어(SNS)나 타 커뮤니티 후기 대비 최대 10배 수준의 서술형 리뷰가 축적됐다.리뷰를 작성한 이용자는 387만 명으로, 국내 2030 여성의 약 60%에 해당한다. 등록된 리뷰를 조회한 이용자는 556만 명으로 집계됐다. 이외에도 리뷰에 ‘좋아요’를 남긴 이용자는 192만 명, ‘도움돼요’를 남긴 이용자는 50만 명에 이르렀다.화해는 자체 개발 알고리즘으로 어뷰징(의도적 조작) 패턴 및 조작 의심 리뷰를 정밀히 식별·검수해 신뢰도 높은 실사용 후기만을 제공하는 ‘클린 리뷰’ 정책을 운영해왔다. 또 2017년부터 리뷰 활동에 대한 이용자 보상 체계를 마련, 현재까지 지급된 화해 포인트는 누적 26억5000만원이다.이번 1000만 리뷰 달성을 기념해 화해는 래플 이벤트를 진행한다. 화해 앱에서 ‘천만리뷰 천만결산’ 콘텐츠를 확인한 이용자를 대상으로 응모권을 증정, 추첨을 통해 ▲1등 아이폰 17 Pro(1명) ▲2등 딥티크·바이레도·르 라보 향수 랜덤 증정(3명) ▲3등 퓌(fwee) 메이크업 박스(10명) ▲보너스 감사 선물 쇼핑포인트 1만원(총 1000명) 등 다양한 경품을 제공한다.이외에도 화해는 이색 기록을 세운 이용자들을 조명하는 시상식을 개최, ▲리뷰 1건에 A4용지 10장 분량의 글(약 1만6000자)을 작성한 이용자에게는 ‘텍스트만수르상’ ▲총 2350개의 리뷰를 남기며 최다 기록을 세운 이용자에게는 ‘리뷰장인상’ ▲리뷰 ‘좋아요’ 약 1만2000개를 받은 이용자에게는 ‘하트 스틸러상’을 수여한다. 1000만 번째 리뷰 작성자에게는 순금 명패 1돈을 증정할 예정이다.이웅 화해글로벌 대표는 “화해 이용자 한 분 한 분의 진솔한 경험이 모여 국내 최대 규모의 뷰티 리뷰 데이터베이스를 구축할 수 있었다”며 “앞으로도 국내외 소비자가 믿고 참고할 수 있는 뷰티 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com