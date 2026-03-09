서울투자진흥재단, MIPIM2026 참가… 서울의 경쟁력 홍보

- 용산국제업무지구, 서울디지털바이오시티, 서울국제금융오피스 등 홍보

- 해외 투자자, 글로벌 기업 대상 투자설명회, 1:1 상담, 네트워킹 행사 등 진행

서울투자진흥재단(이하 '재단')은 3월 9일(월)부터 5일간 프랑스 칸에서 개최되는 세계 최대 부동산 박람회인 'MIPIM2026'에 참가해 글로벌 투자자와의 접점을 확대하고 서울의 투자환경과 핵심 개발 프로젝트의 경쟁력을 홍보할 계획이라고 밝혔다.MIPIM(Le Marché International des Professionnels de l'Immobilier)은 1990년부터 프랑스 칸에서 개최되는 부동산 전문 박람회로 전시관 운영, 투자자 네트워킹, 주제별 컨퍼런스 등 다양한 프로그램으로 구성되며 글로벌 기업, 부동산 투자자, 금융기관 등 90 여 개국에서 약 2만명이 참석하는 국제 행사이다.재단은 지난해 12월 홍콩에서 열린 MIPIM Asia Summit에 참가해 서울관 부스를 운영하며 159명의 글로벌 투자자 및 부동산 관계자를 발굴하여 서울 주요 개발 프로젝트를 소개한 바 있다.이번 MIPIM2026에서는 △서울관 홍보부스 운영 △주요 투자 프로젝트 및 개발부지 발표 △글로벌 투자자 1:1 투자상담 등을 추진할 계획이며, 'ASIA LUNCH' 행사에 발표자로 참석하여 약 100명의 글로벌 투자자를 대상으로 서울 개발부지를 소개하는 투자설명회도 진행할 예정이다.이번에 소개할 주요 프로젝트로는 용산국제업무지구, 서울디지털바이오시티, 서울국제금융오피스 등이며, 재단은 각 프로젝트의 입지 여건, 정책, 투자 인센티브 등을 종합적으로 안내해 투자 유치로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.한편 재단은 글로벌 박람회 참가를 통해 구축한 네트워크를 지속적으로 확대·강화하고, 올해 하반기 개최 예정인 부동산 투자유치 신규 행사 'NeXT Seoul 2026(NeXus for Transformation)'에 글로벌 투자자를 초청해 서울 핵심 부지를 직접 체험할 수 있는 기회를 마련할 계획이다.서울투자진흥재단 이지형 이사장은 "재단은 서울시의 글로벌 투자유치 전담기관으로서 서울의 투자 매력과 경쟁력을 지속적으로 알리고, 핵심 개발 프로젝트가 투자로 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com