[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업 CEO] 글로벌 환경규제 물질인 PFAS을 대체하는 친환경성 소재를 개발하는 ‘세라잔첨단소재’

세라잔첨단소재는 글로벌 환경규제 물질인 PFAS(과물화화학물질)을 대체하는 친환경성 소재를 개발하는 기업이다. 산업에서 요구하는 성능을 구현하는 소재 기업으로 세라잔첨단소재는 독자 개발한 친환경 고 내후성 소재를 대량 양산 가능한 기술까지 독자 보유하고 있다. 김대규 대표가 2022년 12월에 설립했다.대표 아이템은 독자 개발한 ‘친환경 고 내후성 소재’로 도료, 코팅, 단열, 차음 관련 분야에 적용된다.“미국, EU, 인도, 중국, 일본 등 전 세계는 PFAS(과물화화물질)이 포함된 소재 사용 규제 및 금지화로 반도체, 디스플레이 자동차, 섬유, 의료, 우주항공, 화장품 등 다양한 산업에서 규제에 대한 대체물질 개발에 전념하고 있습니다. 하지만 대체물질을 개발하지 못해 규제 유예만 신청하고 있습니다. 대체물질 개발은 PFAS 규제 대상기업에는 기업의 생존 이슈로 이어지고 있습니다.”세라잔첨단소재가 독자 개발한 소재는 글로벌 PFAS 규제에 대응이 가능한 것이 특징이다. 산업에서 요구하는 성능을 구현할 수 있는 친환경 고 내후성 소재다.“세라잔첨단소재의 경쟁력은 첫째, 도료, 코팅 분야에서 친환경성을 검증받았다는 점입니다. PFAS free 외 중금속, TVOC, 체외세포독성, 피부자극 시험에서 free, 공인시험기관에서 수요처 및 예비 수요처를 통해 검증받았습니다.”두 번째 경쟁력은 현 유통되고 있는 불소계 도료, 우레탄, 에톡시 도료와 방화, 경도, 자가세척성, 내산성, 내염수성, 발수성에서 뛰어난 성능을 확보했다는 점이다. 가격 경쟁력도 가지고 있으며, 특허 관련 법적 리스크가 없다는 점도 강점이다.세라잔첨단소재는 사업 초기에 독자 개발한 소재의 성장성을 긍정적으로 평가받아 10억 원 이상 투자를 유치했다. 현재 정읍 첨단 과학산업단지 내 자체 공장을 2026년 2월 1일부터 본격적으로 가동하면서 도레이첨단소재㈜ 계약에 집중하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “아무리 좋은 소재, 제품이 있어도 기업을 유지하기 위한 안정적인 고정 수요처가 확보되어야 한다는 판단으로 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “정읍 첨단 과학산업단지 내 자체 공장 확보와 주 4일 근무 환경을 유지하는 과정에서 보람을 얻는다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “기존 수요처에서 보유한 시험성적서를 당사 명으로 확보할 것”이라며 “ISO 9001, 14001, 45001 획득과 기업 홍보영상 확보한 후 글로벌 소재 기업으로 도약하는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 “2027년 하반기까지 중국, 미국, 일본, 동남아시아 등 현지 JV 설립을 목표로 하고 있다”고 말했다.세라잔첨단소재는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com