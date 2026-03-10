듀오가 공개한 유튜브 콘텐츠 '빠더너스 문쌤의 결혼이 어려운 이유' 썸네일 / 제공=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 구독자 234만 명의 유튜브 채널 '빠더너스'와 협업해 제작한 콘텐츠를 공개했다고 밝혔다.듀오는 이번에 공개한 콘텐츠에서 빠더너스의 간판 캐릭터인 문쌤(문상훈 배우)이 소개팅에 실패한 뒤 교실에서 학생들과 함께 '결혼 대책 회의'를 벌이는 설정으로 등장한다고 설명했다.문쌤 특유의 능청스러운 화법과 익살스러운 상황 연출을 통해 연애와 결혼 고민을 유쾌하게 풀어냈다.영상 속 문쌤은 소개팅 실패담을 털어놓던 중 학생의 추천으로 듀오를 알게 된다. 이후 듀오의 독자적 매칭 시스템 'DMS(Duo Matching System)'와 30년간 축적된 데이터, 철저한 신원 인증 시스템, 성혼 성과 등을 접하며 점차 관심을 보인다.특히 2024년 기준 누적 성혼 5만 건을 돌파한 듀오의 성혼 수치를 확인하며 놀라는 장면을 통해, 데이터 기반 매칭 서비스의 강점을 자연스럽게 전달한다.이후 문쌤은 우연히 동료 교사와의 대화를 통해 연애와 결혼에 대한 고민을 나누며 듀오 서비스에 관심을 갖게 된다. 영상은 이러한 상황을 유쾌하게 풀어내며 마무리된다.결혼정보업체 듀오 관계자는 "MZ세대에게 친숙한 캐릭터와의 협업을 통해 보다 친근한 브랜드 이미지를 전달하고자 이번 콘텐츠를 기획했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 결혼과 만남에 대한 긍정적인 메시지를 전달할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com