뉴스1

서울대학교 재학생 100명 중 2명꼴로 자퇴한 것으로 나타났다.10일 서울대에 따르면 2024학년도 서울대 재학생 2만1671명 가운데 429명(1.98%)이 자퇴했다. 2022학년도(1.54%)와 2023학년도(1.50%)보다 높아진 수치다.단과대별로 보면 자퇴율이 가장 높은 곳은 첨단융합학부로 10.48%(229명 중 24명)에 달했다. 이어 간호대학 7.90%(329명 중 26명), 농업생명과학대학 4.38%(1895명 중 83명), 자연과학대학 2.40%(1664명 중 40명), 공과대학 2.36%(5372명 중 127명) 순이었다.이공계열 최상위 학과인 의과대학과 인문계열 최상위 학과인 경영대학에서도 각각 2명과 7명이 자퇴한 것으로 집계됐다. 자퇴율은 각각 0.22%와 0.63%에 그쳤다.전문가들은 서울대생의 자퇴 원인으로 의대 선호 현상으로 보고 있다.임성호 종로학원 대표는 "올해부터는 2027학년도부터 도입되는 지역의사제 영향으로 자퇴생이 더 늘어날 수 있다"며 "대학별 모집 인원이 확정 발표되는 상황부터는 재도전에 나설 학생이 늘어날 수 있는 상황"이라고 진단했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com