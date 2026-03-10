뮤지컬 배우 한지상 (연합뉴스)

성균관대학교가 배우 한지상의 강사 임용을 철회했다. 재학생들이 대자보를 붙인 지 6일 만이다.성균관대 연기예술학과는 9일 학과 홈페이지에 공지를 올려 "대학본부와의 협의와 교수회의를 통해 2026학년도 1학기 보이스 수업의 강사(한지상)를 교체하기로 결정했다"고 밝혔다.앞서 성균관대 학생들은 지난 3일 1학년 필수 과목인 '보이스' 수업 강사로 한씨가 임용된 사실이 알려지자 이를 규탄하는 대자보를 부착했다.이들은 "한씨가 비록 법적으로는 문제가 없었다고 하나 사회적·윤리적 판단은 다른 영역"이라며 "학교는 (한씨가) 단순히 성균관대 졸업생이고 현역 활동 경력을 가진 배우라는 이유만으로 학생들을 안전하지 못한 강의실에 방치해서는 안 된다"고 주장했다.이에 학교 측은 학생들의 의견을 수용했다.학교 측은 "향후 단 한 명의 학생이라도 학교의 교육환경에서 안전하다고 느끼지 못하다면 최선을 다해 문제를 개선해나갈 것"이라고 밝혔다.한씨는 2003년 연극 '세발자전거'로 데뷔해 뮤지컬 및 브라운관으로 활동 영역을 넓혔으나 2020년 초 성추행 의혹에 휩싸이며 논란이 된 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com