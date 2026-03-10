꿈비 오가닉그라운드, 공식 네이버 스토어에서 '봄나들이 준비전' 진행

꿈비의 프리미엄 유아 스킨케어 브랜드 '오가닉그라운드'가 봄 시즌을 맞아 오는 3월 15일까지 공식 네이버 스토어에서 '봄나들이 준비전'을 진행한다.이번 행사는 점차 기온이 오르며 늘어나는 야외 활동에 대비하기 위해 마련됐다. 본격적인 나들이 시즌에 꼭 필요한 유아용 화장품을 소비자들이 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회다.기획전에서는 자외선 노출이 증가하는 환경에서 유용하게 쓰일 제품들을 선보인다. 주력 상품으로는 휴대가 간편해 실내외 어디서든 수시로 덧바르기 좋은 '논나노 미네랄 선크림'과 '논나노 미네랄 선쿠션'을 내세웠다.아울러 귀가 후 연약해진 아이 피부를 순하게 씻겨주는 '탑투토워시'를 비롯해, 브랜드 스테디셀러로 자리잡은 '스쿠스쿠 로션'과 피부 깊은 곳까지 촉촉함을 선사하는 '고보습크림' 등 탄탄한 보습 라인까지 확인 가능하다.또한, 기간 내 상품 구매 시 장바구니 5% 할인 쿠폰이 지급되며, 첫 구매 회원에게는 최대 1만 원의 추가 할인이 주어진다.브랜드 관계자는 "외출이 잦아지는 시기를 앞두고 아이 피부를 자외선으로부터 보호하고 진정 관리까지 챙길 수 있는 필수품들로 라인업을 구성했다"며, "안심 성분 제품과 함께 더욱 건강하고 즐거운 일상을 준비하길 바란다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com