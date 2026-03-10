[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업 CEO] 멀티플랫폼 기반 액션 게임 개발하는 기업 ‘슈퍼플럭스’

윤성진 슈퍼플럭스 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-20년 이상의 게임 업계 경력을 보유한 4명의 파운더가 액션 장르의 게임 개발에 전문성을 보유하고 있어

-인공지능 적극 활용, 게임 이용자들에게 실질적인 서비스 밸류를 제공하고 이를 위한 게임 생태계를 조성하는 것을 목표하고 있어

슈퍼플럭스는 10여 년 함께 게임 개발을 해온 단단한 팀워크를 바탕으로 글로벌 시장을 타겟으로 차별화된 퀄리티 콘텐츠 개발에 힘쓰는 기업이다. 윤성진 대표가 2020년 8월에 설립했다.윤 대표는 “모바일 플랫폼뿐만 아니라 PC까지 아우르는 멀티플랫폼 전략으로 시장을 개척하고 있다”며 “20년 이상의 게임 업계 경력을 보유한 4명의 파운더는 각자의 전문성을 무기 삼아 독특하며 창의적인 게임 개발에 열중하고 있다”고 소개했다.대표 아이템은 액션 장르 게임이다. “슈퍼플럭스의 핵심 인력들은 액션 장르의 게임 개발에 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 출시를 앞둔 게임 또한 동남아시아를 타겟으로는 하는 액션 RPG 장르이며, 차기 라인업은 유명IP 게임으로 리듬 게임과 액션을 결합한 새로운 형태의 게임을 개발 중입니다. 특히, 차기 라인업의 경우 인공지능 기술을 활용한 콘텐츠라는 점에서 큰 차별점을 가지고 있습니다.”윤 대표는 “슈퍼플럭스의 경쟁력은 액션성”이라며 “특히 어느 플랫폼에서든 손쉽게 ‘손맛’이 좋은 게임 개발을 목표로 만들고 있다”고 강조했다.“인공지능 기술을 적극 활용하는 점 또한 우리의 경쟁력이라고 생각합니다. 대부분 생성형 AI 기술을 활용하여 제작·개발 시 코스트를 낮추는 데 집중하고 있습니다. 반면 우리는 게임 이용자들에게 실질적인 서비스 밸류를 제공하고 이를 위한 게임 생태계를 조성하는 것을 목표하고 있습니다.”슈퍼플럭스는 현재 역량 있는 글로벌 파트너사를 통해 서비스를 준비하고 있다. 파트너사들은 현지에 대한 마케팅·운영에 집중하고 슈퍼플럭스는 콘텐츠 개발 및 업데이트에 집중하는 등 서로가 잘하는 부분에서 역할을 나누고 있다. 올해 2사 분기 내 첫 번째 게임이 출시를 앞두고 있으며, 차기 라인업은 중국 대형 파트너사와 함께 다음 연도 서비스를 목표로 준비 중이다.“슈퍼플러스는 이미 몇몇 곳들과 투자 논의가 진행되고 있으며, 이중 해외 파트너사와는 투자 조건, 투자 의향서까지 조율되는 상황입니다. 여기에 국내 기관투자와 함께 TIPS 프로그램 또한 고려하고 있습니다.”윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랜 세월 동안 함께 일해온 동료이자 파운더들끼리 당분간은 게임을 만들지 말자는 생각으로 슈퍼플러스를 시작했습니다. 대신, 인공지능 기술이라는 선구적인 기술을 빨리 연구·개발해서 시제품을 만들고 이를 토대로 사업을 확장해 보자고 했습니다. 그래서 AI 휴먼 제작 기술, 캐릭터 자동 생성 기술 등을 연구·개발해 왔습니다. 당시에는 지금처럼 인공지능이 대세인 상황이 아니었고 코로나로 판로개척이 어려웠습니다. 그래서 다시 게임 개발로 피봇하게 됐습니다. 그때 연구 개발하던 끈을 놓지 않았고 인공지능 기술을 더욱 효과적으로 사용할 수 있을지 연구하면서 지금의 성과를 만들게 됐습니다.”창업 후 윤 대표는 “창업이라는 험난한 길을 동료들과 함께 달려오고 있다는 사실과 그들의 시간이 투자되고 있다고 생각할 때는 보람보다는 무거운 책임감이 앞선다”며 “결과물을 만들자고 했고 이를 구현해 냈을 때 가장 큰 희열과 보람을 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “사업적으로 큰 성과와 보상으로 다가온다면 더욱 큰 보람이 될 것”이라며 “현재 함께 회사를 일구고 있는 순간 자체가 감사할 따름”이라고 말했다.슈퍼플러스는 현재 15명의 임직원으로 구성되어 있습니다. 윤 대표를 제외한 모든 인력은 모두 개발자들로 구성되어 있다. 주로 엔씨소프트, SEGA, 그라비티, XL게임즈 등 굵직한 대형 게임사들에서 오랜 경험을 쌓아온 베테랑 인력들로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “회사의 성장과 개인 성장이 함께 하는 기업을 만들고 싶다”며 “나아가서는 게임의 재미라는 본질에 집중하고 전 세계적으로 아이코닉한 게임을 개발하는 회사로 만들 것”이라고 말했다.슈퍼플럭스는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com