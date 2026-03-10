[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 금융 규제 대응을 더욱 효율적으로 지원하는 솔루션을 개발·공급하고 있는 기업 ‘범익’

황치범 범익 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-자금세탁방지(AML) 업무를 금융기관 담당자들이 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록 핵심 기능 정리한 솔루션을 제공



-최근 개발한 'ORKIS' 솔루션은 실제 기업 환경에서 안정적으로 활용할 수 있는 최고 수준의 SQL 변환 정확도를 갖춘 AI 기술

범익은 금융 규제 대응을 보다 효율적으로 지원하는 솔루션을 개발·공급하고 있는 기업이다. 복잡하고 방대한 금융 규제 가운데 특히 자금세탁방지(AML) 업무를 금융기관 담당자들이 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록 핵심 기능을 정리한 솔루션을 제공하고 있다. 황치범 대표(50)가 2018년 9월에 설립했다.황 대표는 “AML 솔루션뿐 아니라 컴플라이언스 업무에 필요한 감시대상자 명단(watchlist) 기준 데이터와 다양한 지원 API까지 함께 제공하는 자금세탁방지 전문 기술 기업”이라고 소개했다.“최근에 개발한 솔루션은 AML과 직접적 관련이 없지만, 전 세계 모든 기업이 AI를 활용하는 데 필요한 기술을 구현한 서비스입니다. 기업은 누구나 데이터를 보유하고 있으며, 이 데이터는 실시간으로 변화하고 있습니다. 데이터 사이언스가 발달하고 있지만 실제로 유의미한 분석을 위해서는 SQL을 활용한 전문적 조회가 필요합니다. 그러나 대부분의 일반 업무 담당자는 데이터베이스 구조나 SQL 문법을 알지 못해, 필요한 데이터를 요청할 때마다 개발자에게 의뢰해야 하는 비효율을 겪고 있습니다. 자료가 정확하지 않으면 다시 요청해야 하고, 이는 반복적인 시간 소모로 이어집니다.”범익의 AI 솔루션 ‘ORKIS’는 일반 업무 담당자가 자연어로 질문하면 기업 내부 데이터베이스 구조에 맞는 SQL 문을 자동 생성하고 그 결과를 즉시 제공한다. 담당자는 결과를 확인한 뒤 다시 질문하는 방식으로 빠르게 데이터를 교정하고 활용할 수 있다. 즉, ‘ORKIS’는 기업의 모든 담당자에게 24시간 상시 대응 가능한 사내 전담 개발자와 같은 AI 에이전트를 제공하는 솔루션이다.자연어를 SQL로 변환하는 기술은 전 세계적으로 활발히 연구되고 있으며 그 핵심은 무엇보다도 ‘정확도’다. 내부 시스템에서 사용하는 결과가 부정확하다면 기업은 해당 기술을 신뢰하기 어렵다.“범익이 초기 연구를 시작했을 당시, 전문 인력이 작성한 SQL 정확도는 약 92%였지만 AI 변환 정확도는 70%대에 불과했습니다. 연구를 진행하며 이 간극을 줄이기 위해 스키마 학습, RAG 등 최신 기술을 접목해 정확도를 지속적으로 높여왔습니다. 현재는 목표치인 90% 이상의 정확도에 근접하고 있습니다. ‘ORKIS’의 가장 큰 경쟁력은 실제 기업 환경에서 안정적으로 활용 가능한 최고 수준의 SQL 변환 정확도입니다.”범익은 현재 기존 고객사와 업계 네트워크를 중심으로 한 관계 기반 마케팅 전략을 운영하고 있다. 기존 고객사(범익의 AML 솔루션을 구축해 사용 중인 금융기관)와의 유지보수 과정에서 AI 에이전트를 소개하고 있으며, 고객사의 추천을 통해 새롭게 연결된 금융기관에 자료를 제공하고 있다. 앞으로는 금융업권별 세미나를 통해 준법·리스크 담당자들에게 실제 업무에 바로 적용할 수 있는 AI 에이전트를 소개하는 방식으로 확장할 계획이다.황 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “IT는 초등학교 2학년 때 처음 컴퓨터를 접한 이후 제 꿈이 되었습니다. 현실을 깨닫고 한동안 꿈이 작아지기도 했지만, 한국을 대표하는 소프트웨어를 만들고 싶다는 마음은 변하지 않았습니다. 자금세탁방지 분야를 접하면서 그 꿈이 구체화했고, 한국의 대표 AML 솔루션을 만들자는 목표 아래 동료들과 함께 회사를 설립했습니다. 창업 자금은 당시 프리랜서 개발자로 활동하며 모은 자금으로 마련했습니다. 투자 시장과 자금 조달 방식에 대해 잘 알지 못했기에 스스로 차근차근 준비해 가면서 지금의 범익을 만들어오게 되었습니다.”창업 후 황 대표는 “많은 프로젝트를 프리랜서로 참여하였지만, 나의 일을 한다는 느낌은 없었다”며 “창업 이후에는 내가 꿈꾸었던 것을 하나씩 구체적으로 만들어 가는 느낌”이라고 말했다.“힘든 점도 많지만, ‘내 일을 하는구나’라는 생각 덕분에 이겨낼 수 있었습니다. 조금씩 완성도가 높아지는 솔루션을 실제로 보면서 꿈이 이루어지는 것을 느낄 수 있었습니다. 특히 업계의 업무가 원활하게 개선되었다는 피드백을 받을 때는 더욱 큰 보람을 얻습니다.”범익은 황 대표 외에 자금을 담당하는 박종혁 이사, AML 솔루션 구축 프로젝트 사업을 담당하는 정두영 부장, 데이터센터와 API 서비스 사업을 담당하는 양승국 부장, R&D 연구소를 담당하는 권운호 연구소장, 박세훈 책임연구원, 범익의 내부 지원을 전담하는 구자익 차장이 있다. 그 외 멤버로 연구소 2명, AML 솔루션 프로젝트 사업부 7명, 데이터센터 사업부 3명이 함께한다.앞으로의 계획에 대해 황 대표는 “많은 기업이 AI 도입을 경쟁적으로 추진하고 있으나, 실제 업무에서 어떻게 활용할지에 대해 고민이 많은 것이 현실”이라며 “범익은 실질적으로 업무에 적용 가능한 다양한 AI 에이전트를 제공해, 기업이 더 효율적이고 경쟁력 있는 업무 환경을 구축할 수 있도록 혁신을 지원할 것”이라고 말했다.덧붙여 “나아가 이러한 혁신을 기반으로 기업들의 조직 구조 재편을 돕고, 다양한 AI 에이전트를 제공하는 AI 기술혁신 대표기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.범익은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com