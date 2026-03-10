삼성그룹 공채 시작, 토익스피킹 시험 성적 조기 발표

-삼성그룹 상반기 공채 일정 공개, 17일(화)까지 원서 접수

-12일(목), 14일(토), 15일(일) 토익스피킹 시험 성적 조기 발표

국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM(회장 민선식) 산하 한국TOEIC위원회가 2026년 상반기 삼성그룹 공채 일정에 맞춰 3월 12일(목), 14일(토), 15일(일)에 시행되는 토익스피킹 정기시험 성적을 조기 발표한다고 10일(화) 밝혔다.삼성그룹이 발표한 채용 일정에 따르면 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등 주요 계열사의 공채 원서 접수는 3월 10일(화)부터 17일(화)까지 진행된다. 세부 일정은 계열사별로 다를 수 있어 지원자는 지원하려는 계열사 공고를 확인해야 한다.삼성그룹에 지원하기 위해서는 영어 말하기 성적을 필수로 제출해야 한다. 주요 계열사 가운데 삼성전자 DX부문의 경우 소프트웨어 직군은 토익스피킹 110점 이상, B2B 및 B2C 영업 직군은 160점 이상의 성적이 요구된다. 다만 인정 점수와 세부 기준은 계열사 및 모집군별로 달라질 수 있어, 지원자는 지원하려는 그룹사의 공고 내용을 꼼꼼히 살펴보는 게 필요하다.조기 발표가 적용되는 3월 12일(목), 14일(토), 15일(일) 토익스피킹 정기시험 성적은 각각 3월 15일(일) 12시, 16일(월) 14시, 17일(화) 14시에 순차적으로 발표될 예정이며, 삼성그룹 공채 지원자는 3월 15일(일) 시행 시험 성적까지 활용할 수 있다.한편, 토익스피킹은 ETS의 상관관계 연구를 통해 성적표에 'ACTFL' 등급을 제공하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com