물회 전문 브랜드 청초수, 제60회 납세자의 날 모범납세기업 선정

물회 전문 기업 주식회사 청초수가 제60회 납세자의 날을 맞아 모범납세기업으로 선정돼 대통령표창을 수상했다.청초수는 성실한 납세와 투명한 기업 운영을 통해 국가 재정에 기여하고 건전한 기업 문화를 실천해 온 공로를 인정받았다. 특히 보여주기식 성장보다 책임 있는 경영과 정직한 기업 운영을 지속해 온 점이 높은 평가를 받았다.2004년 작은 매장으로 시작한 청초수는 물회를 대표 메뉴로 성장한 외식 브랜드다. 바닷가에서 간단히 먹던 향토 음식이던 물회를 고급화하고 대중화해 한식 해산물 요리로 발전시키며 건강한 라이프 스타일을 담은 K-웰니스 푸드로써 브랜드 가치를 높여왔다.현재 청초수는 속초 본점과 함께 제품 생산을 담당하는 자체 공장 '청초수 씨푸드'를 운영하고 있다. 지난해 5월에는 제주 직영점을 오픈했으며, 서울·경기 지역 강남 직영점과 전국 가맹점을 통해 브랜드 확장을 이어가고 있다.온라인 사업도 적극적으로 확대하고 있다. 자사 온라인몰 'C. FRESH(청초수프레시)'를 통해 물회와 간편식 제품을 판매하며 밀키트 시장 진출을 통해 사업 영역을 넓혀가고 있다.청초수 관계자는 "이번 수상은 정직과 책임을 바탕으로 기업을 운영해 온 노력에 대한 평가라고 생각한다"며 "고객의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 기업을 성장시켜 왔다"고 말했다.이어 "항상 변함없이 청초수를 찾아주시는 고객들에게 감사드리며 앞으로도 초심을 잃지 않는 기업이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.청초수는 앞으로도 대한민국 물회를 대표하는 브랜드로써 정직한 식문화와 책임 있는 경영을 기반으로 지속 가능한 성장을 이어갈 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com