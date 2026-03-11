- 인공지능(AI) 등 시 전략산업 기업 유치 및 지원 위한 MOU 체결

- 해외기업의 서울 진출 시 사전 지원부터, 법인설립·사후 관리까지

<사진설명: 11일 오전 서울시립대학교 원용걸 총장(왼쪽)과 서울투자진흥재단 이지형 이사장(오른쪽)이 서울시 전략산업 글로벌 기업 유치를 위한 업무협약 체결식에서 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.>

서울투자진흥재단(이사장 이지형)은 3월 11일(수), 서울시립대학교와 함께 인공지능(AI) 등 서울시 전략산업 분야 해외기업 유치·지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.재단은 지방자치단체 최초의 투자유치 전담 기관으로, 글로벌 투자 경쟁 심화에 대응해 해외 유망기업의 서울 진출 전 단계를 지원하기 위해 지난 11월 출범했다. 이번 협력을 통해 법인 설립부터 연구개발(R&D) 기반 성장까지 원스톱 지원 체계를 한층 강화하게 된다.이번 협약은 재단의 글로벌 기업 유치 전문성과 시립대의 연구 인프라·AI·세무 역량을 결합하여, 해외 기업이 서울에 진출하는 초기 장벽을 완화하고 안정적인 정착 기반을 마련하기 위해 체결됐다.양 기관은 ▲전략산업 분야 해외기업 유치 및 정착 지원 ▲공동 연구개발(R&D) ▲전략산업 인재 양성 및 채용 연계 ▲글로벌 네트워크 활용 등 주요 분야에서 협력할 예정이다.재단은 국내외 IR과 해외 기업 심화 면담을 통해 투자 유망기업을 발굴하고, 주요 해외 투자유치 기관 및 글로벌 클러스터와 네트워크를 구축하며 서울을 홍보해 왔다. 이를 통해 해외 기업의 서울 진출을 지원하고, 서울 내 안정적 진출과 정착을 돕고 있다. 이번 협약을 통해 시립대의 세무·회계·법률 자문 서비스를 연계함으로써, 기업의 서울 정착 지원 체계를 한층 강화한다.또한 재단이 발굴한 글로벌 기업과 시립대 간 공동 R&D 프로젝트를 추진하고, 기술 세미나를 공동 개최해 기업의 기술 경쟁력 강화를 지원한다. 올해 신설된 시립대 첨단학과를 중심으로 전략산업 분야 실무형 인재를 양성하여, 글로벌 기업의 인재 수급도 함께 지원할 계획이다.양 기관은 보유한 전략적 정보와 글로벌 네트워크를 상호 활용해 전략산업 중심의 투자유치 활동을 강화해 나갈 예정이다.이지형 서울투자진흥재단 이사장은 "이번 협약을 통해 서울시립대학교의 연구·교육 인프라와 재단의 글로벌 기업 유치 전문성을 결합, 서울시 전략산업 분야 외국인직접투자(FDI) 기반을 한층 강화하게 됐다"며, "서울이 글로벌 AI 기업의 주목받는 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com