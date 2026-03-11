[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 게임과 행사를 아우르며 팬들에게 즐거움을 주는 기업 ‘스타라이크’

채병효 스타라이크 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



“지난 20년간 게임 유통업계에 몸담으며 비즈니스 현장을 누벼왔고, 지금은 그 경험을 바탕으로 대한민국 서브컬처의 새로운 기준을 만들고 있습니다.”스타라이크는 리듬 게임 ‘식스타 게이트’를 개발하는 게임사이자, 매회 3만 명 이상의 관람객이 찾는 서브컬처 페스티벌 ‘일러스타 페스’를 주최하는 기업이다. 게임과 행사, 그리고 공간을 아우르며 팬들이 신뢰할 수 있는 즐거움을 주는 것이 스타라이크의 목표다. 채병효 대표가 2021년 12월에 설립했다.“스타라이크는 2025년 12월 말, 이러한 꾸준한 성장과 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창받는 영예를 안았습니다. 이는 서브컬처 콘텐츠 기업으로서 보기 드문 성과로, 기업의 투명한 경영과 시장 경쟁력을 국가로부터 공식 인정받았다는 점에서 의미가 깊습니다. 단순히 좋아하는 일을 하는 것을 넘어, 국가가 인정하는 건실한 기업으로 성장하고 있다는 격려의 의미라고 생각합니다. 이번 장관 표창을 계기로 산업적 책임감을 더 느끼고 있습니다.”대표 아이템은 크게 세 가지 축으로 설명할 수 있다. 우선, 게임 부문에서는 ‘식스타 게이트’ 시리즈가 있다. ‘스타트레일’이라는 리듬게임으로 마니아층을 확보했고, 이제는 그 경험을 더 많은 유저에게 전달하기 위해 모바일 버전 RPG 장르에까지 확장을 준비 중이다.오프라인에서는 팬들이 모일 수 있는 강력한 구심점을 만들고 있다. 연 3~4회 수도권에서 열리는 대형 페스티벌 ‘일러스타 페스’와, 현대백화점 그룹과의 전략적 협력으로 서울 신촌, 동대문, 청주에 운영되고 있는 ‘일러스타 카페’, 500석 규모의 공연장인 ‘일러스타 스테이지’를 통해 1년 365일 팬들과 호흡하고 있다.“스타라이크는 단순히 개별 사업을 운영하는 것에 그치지 않습니다. 이 모든 사업을 하나로 묶는 것이 궁극적인 목표입니다. 게임의 재미, 행사의 열기, 공간의 경험을 모두 담아낸 서브컬처 슈퍼 플랫폼을 통해 시장을 선도하는 플랫폼 기업으로 도약하고자 합니다.”스타라이크의 가장 큰 경쟁력은 ‘진정성’과 ‘실행력’이다. 채 대표는 “경영진과 개발진 모두가 이 문화를 깊이 사랑하는 팬”이라며 “유저들이 무엇을 불편해하고 무엇에 열광하는지 누구보다 잘 알고 있다”고 말했다.“자체 게임 IP와 자체 행사 플랫폼을 모두 보유하고 있어, 마케팅과 브랜딩에서 타사 대비 압도적인 시너지 효과를 낼 수 있다는 점도 강력한 무기입니다.”스타라이크는 전통적인 광고보다는 팬덤 커뮤니티와의 직접 소통에 집중하고 있다. SNS나 오프라인의 만남을 통해 여러 이슈를 투명하게 공유하고 유저 피드백을 즉각 반영하며 팬을 파트너로 만들고 있다. 또한, 크라우드 펀딩을 신규 프로젝트의 론칭 패드로 활용하여 초기 팬덤을 결집하고 시장성을 검증받았다.“오프라인에서는 일러스타 페스 자체가 거대한 마케팅 채널입니다. 수만 명의 타겟 유저가 모이는 이 자리에서 스타라이크와 파트너사의 콘텐츠를 자연스럽게 노출하고 체험하게 합니다.”스타라이크는 창업 초기에 엔젤 투자자로부터 시드 투자를 유치하여 안정적인 사업 기반을 마련했다. “덕분에 초기 리스크를 줄이고 빠르게 시장에 안착할 수 있었습니다. 현재는 사업의 본격적인 스케일업을 위해 기관 투자 유치를 계획하고 있다. 앞서 말한 서브컬처 슈퍼 플랫폼의 기술적 고도화와 게임 및 행사 IP의 글로벌 시장 확장을 위해서는 더 강력한 동력이 필요하기 때문입니다. 단순히 자금을 확보하는 차원을 넘어, 대한민국 서브컬처 산업의 미래 가치를 공유하고 함께 키워나갈 수 있는 든든한 파트너와 함께할 예정입니다.”채 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스타라이크의 시작은 순수한 열정의 결집이었습니다. 2021년 식스타 게이트를 개발하던 멤버들의 열정이 창업의 씨앗이 되었습니다. 자금 마련은 우리의 가능성을 증명해 가는 과정이었습니다. 초기에는 정부 지원 사업 선정을 통해 기술력을 인정받아 시드 머니를 마련했고, 이후 진정성에 공감해 준 엔젤 투자 유치에 성공하며 기반을 다졌습니다. 외부 자금 의존에만 그치지 않고 자생력을 갖춘 단단한 기반 위에서 출발할 수 있었습니다.”창업 후 채 대표는 "가장 큰 보람은 현장에 있다“며 ”일러스타 페스 행사 당일, 전시장 홀을 가득 채운 수만 명의 관람객들이 행복한 표정으로 자신이 좋아하는 것을 즐기는 모습을 볼 때 전율을 느낀다. 우리가 만든 공간이 누군가에게는 1년을 버티게 해주는 활력소가 되고, 누군가에게는 꿈을 펼치는 무대가 된다는 사실이 저와 우리 직원들을 움직이게 하는 원동력”이라고 말했다.스타라이크는 현재 35여 명의 멤버들이 함께하고 있다. “20년 이상 업계에 몸담은 비즈니스 베테랑들과 트렌드를 이끄는 젊은 크리에이터와 개발자들이 조화를 이루고 있습니다. 전북 전주에서 게임을 개발하는 개발팀, 대규모 인파를 통솔하는 운영팀, 그리고 회사의 전략을 책임지는 경영지원팀이 톱니바퀴처럼 맞물려 일하고 있습니다. 모두가 덕업일치를 실현하고 있는 열정적인 동료들입니다.”앞으로의 계획에 대해 채 대표는 “단기적으로는 개발 중인 서브컬처 플랫폼을 성공적으로 론칭하여 온오프라인이 통합된 서브컬처 생태계를 완성하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 글로벌 시장에 진출하고자 한다”고 말했다.“K-POP이 세계를 휩쓸었듯, K-서브컬처 게임과 행사도 세계적인 경쟁력이 충분하다. 식스타 게이트와 일러스타 페스를 아시아를 넘어 북미, 유럽 유저들도 즐기는 글로벌 브랜드로 키워내고, 궁극적으로는 IPO를 통해 회사와 함께 고생한 동료들과 주주들에게 보답하고 싶습니다.”스타라이크는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com