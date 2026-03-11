[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 스타일 공유형 리워드 커머스 & 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업을 하는 ‘비크코퍼레이션’

김단비 비크코퍼레이션 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-아이템의 경쟁력은 한 문장으로 말하면 콘텐츠 생산을 인센티브로 구조화해서, 마케팅을 비용이 아니라 ‘시스템’으로 만드는 것

비크코퍼레이션은 국내 소상공인·스몰 패션 브랜드의 글로벌 진출을 지원하기 위해 설립된 커머스 기업이다. 김단비 대표가 2020년 8월에 설립했다.비크코퍼레이션은 동대문 패션 클러스터와 협력한 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업을 현재 추진하며 다수의 신규 브랜드를 빠르게 기획·출시하고 있다. 동시에 소비자의 자발적 스타일 콘텐츠(UGC) 생산·확산을 유도하는 ‘스타일 공유형 리워드 커머스’ 기술을 기반으로 저비용·고효율 마케팅이 내재화된 자사 커머스 플랫폼을 개발 중이다. 향후 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업로 확보한 브랜드와 플랫폼을 결합해 성장과 경쟁력 강화를 도모하고 있다.“비크코퍼레이션은 K-패션 소상공인·스몰 브랜드가 해외 고객까지 빠르게 확장할 수 있도록 돕는 커머스 기업입니다. 대표 아이템은 크게 두 축으로 설명할 수 있습니다. 첫째, 동대문 패션 클러스터와 협력한 ‘스몰 브랜드 인큐베이팅’ 사업입니다. 동대문의 빠른 생산력과 저희의 기획·브랜딩·유통 역량을 결합해, 시장 반응이 빠른 신규 브랜드를 지속적으로 만들어내고 있습니다.”두 번째는 현재 개발 중인 자사 커머스 플랫폼이다. 핵심은 ‘스타일 공유형 리워드 커머스’ 기술이다. 쉽게 말해 유튜브에 사용자가 영상을 올리면 수익을 얻듯, 비크에서는 사용자가 자신의 스타일링 사진을 올리면 현금 보상을 받는 구조다. 일반적인 마일리지 적립과 달리 현금을 지급한다는 점이 가장 큰 차별점이고, 그 결과 소비자가 자발적으로 콘텐츠를 생산·확산하면서 플랫폼 안에 저비용·고효율 마케팅이 내재화된다. 결국 비크는 브랜드를 만들어내는 공급력(스몰 브랜드 인큐베이팅 사업)과 콘텐츠가 매출로 연결되는 성장 엔진(리워드 커머스 플랫폼)을 함께 구축해, K-패션의 글로벌 확장을 더 빠르고 효율적으로 만들고자 한다.김 대표는 “비크 아이템의 경쟁력은 한 문장으로 말하면 콘텐츠 생산을 인센티브로 구조화해서, 마케팅을 비용이 아니라 ‘시스템’으로 만드는 것”이라며 “구체적으로는 3가지로 설명할 수 있다”고 말했다.“첫째, 현금 보상 기반 UGC 엔진입니다. 유튜브처럼 올리면 돈이 되는 구조라서, 단순 적립·포인트보다 참여 동기가 훨씬 강합니다. 결과적으로 스타일링 사진(UGC)이 빠르게 쌓이고, 그 콘텐츠가 곧 구매 전환으로 이어집니다.”둘째, 마케팅 내재화로 CAC를 구조적으로 낮춘다는 것이다. 광고를 계속 활용하는 방식이 아니라 플랫폼 안에서 UGC가 반복 생산·확산하는 구조라 저비용·고효율 성장이 가능하다. ‘좋은 상품과 실제 착용·스타일 콘텐츠’가 함께 쌓이면서 신뢰 기반 추천이 만들어진다.셋째, 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업으로 ‘공급력’까지 결합할 수 있다는 점이다. 트렌드 대응이 빠른 동대문 패션 클러스터와 협력해 신규 브랜드·상품을 빠르게 만들고 검증할 수 있어, 플랫폼의 UGC 엔진과 결합했을 때 콘텐츠(수요), 상품(공급)이 같이 성장하는 선순환을 만들 수 있다.비크코퍼레이션은 2024년 12월 30일까지 첫 시드(Seed) 라운드를 마무리했고, 해당 투자금을 기반으로 현재 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업을 고도화하는 동시에 ‘스타일 공유형 리워드 커머스’ 기반 자사 커머스 플랫폼을 개발하고 있다. 다음 라운드는 사업 성과와 플랫폼 지표(브랜드·상품 포트폴리오, 거래액, UGC 생산량, 재구매 등)를 더 확실히 만든 뒤, 2026년 말쯤 진행하는 것을 목표로 준비하고 있다.창업 후 김 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 현장에서 바로 변화가 생길 때”라며 “동대문 기반의 소상공인·스몰 브랜드가 좋은 상품은 있는데 노출과 마케팅이 어려워서 성장에 막히는 경우가 많다. 기획·브랜딩·유통 구조를 붙여주면 처음으로 브랜드가 자리 잡고 매출이 만들어지는 순간을 함께 보게 된다”고 말했다.“우리가 만들고 있는 리워드 커머스처럼 소비자가 콘텐츠를 만들고 그 대가를 ‘현금’으로 정당하게 받는 구조가 자리 잡으면, 단순히 물건을 파는 걸 넘어서 패션 생태계의 수익 분배 방식 자체를 더 건강하게 바꿀 수 있겠다는 확신이 들 때 뿌듯합니다.”비크코퍼레이션은 총 6명으로 구성되어 있다. “핵심 멤버들은 2016년 전후 무신사와 함께 국내 패션 플랫폼 시장을 이끌던 ‘힙합퍼(HIPHOPER)’에서 직장 동료로 만나, 당시부터 함께 실무를 해오며 팀워크를 쌓아왔습니다. 특히 도메스틱 브랜드 시장이 막 성장하던 초기 단계부터 상품·브랜딩·마케팅·플랫폼 운영을 현장에서 직접 경험한 멤버들이라, 그 실전 경험을 기반으로 현재 비크의 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업과 자사 커머스 플랫폼 개발을 함께 추진하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “K-패션 소상공인과 스몰 브랜드가 해외 고객을 가장 빠르게 만나는 커머스 인프라를 만드는 것이 목표”라며 “단기적으로는 동대문 패션 클러스터와 함께하는 스몰 브랜드 인큐베이팅 사업을 안정적으로 확장해, 검증된 신규 브랜드·상품 포트폴리오를 지속적으로 확보할 것”이라고 말했다.“중기적으로는 개발 중인 자사 커머스 플랫폼을 출시하고, 유튜브처럼 사용자가 스타일링 사진을 올리면 현금으로 보상받는 ‘스타일 공유형 리워드’를 통해 UGC를 빠르게 축적해 마케팅이 내재화된 성장 구조를 만들 계획입니다. 장기적으로는 확보한 브랜드와 콘텐츠 데이터를 기반으로 글로벌 고객 대상(다국어·환율 자동 적용 등) 운영을 고도화해, K-패션이 해외에서 더 쉽게 발견되고 구매되는 생태계를 구축하는 것이 목표입니다.”비크코퍼레이션은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com