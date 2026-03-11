부산연합기술지주-이화여대기술지주, 지역 창업 생태계 활성화 위한 업무협약 체결

- 지속가능한 창업 생태계 구축 및 TIPS 프로그램 연계 등 상호 협력 체계 가동

- 수도권-지역 간 창업 인프라 공유로 시너지 극대화 기대

부산연합기술지주㈜(대표이사 박훈기)와 이화여자대학교기술지주(주)(대표이사 서지희·조윌렴, 이하 이화여대기술지주)가 지난 5일 이화여자대학교에서 ‘지역 창업 생태계 구축과 유망 창업기업 발굴·육성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 부산광역시와 부산지역 16개 대학이 공동 출자한 부산연합기술지주의 인프라와 여성 창업 및 기술 사업화 분야에서 전문적인 네트워크를 보유한 이화여대기술지주의 역량을 결합하여, 지역 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련되었다.양 기관은 협약에 따라 △유망 창업기업 및 벤처기업 발굴·투자·육성 △개인 및 벤처투자조합 결성 △TIPS(민간 투자 주도형 기술창업 지원) 프로그램 연계 △지역 창업 생태계 구축 및 지자체 사업 참여 △창업보육시설 및 인프라 지원 △각종 사업·행사 홍보 및 정보 공유 등 전방위적인 협력을 추진하기로 합의했다.특히 이번 협약을 통해 수도권의 우수한 기술 창업 자원과 지역의 창업 거점을 연결하는 가시적인 성과를 낼 것으로 기대하고 있다. 향후 공동 투자조합 결성 및 TIPS 프로그램 연계를 통해 기술력을 갖춘 초기 기업들에 실질적인 투자와 성장의 기회를 제공할 방침이다.부산연합기술지주 박훈기 대표이사는 “대학이 보유한 우수한 원천기술과 사업화 역량을 지닌 이화여대기술지주와 협력하게 되어 기쁘다”며, “이번 협약을 통해 지역 창업기업이 수도권의 자원을 활용해 지역 내에서 유니콘으로 성장하는 발판이 되고, 양 기관에는 유망 벤처기업을 발굴하는 새로운 동력이 되길 기대한다”고 밝혔다.이화여대기술지주 서지희 공동 대표이사도 이에 화답하며 “부산 지역 창업 생태계의 중추적인 역할을 수행하는 부산연합기술지주와의 파트너십을 통해 대학 보유 기술의 사업화와 혁신적인 여성 및 청년 창업기업 투자와 육성에 더욱 박차를 가할 것”이라고 전했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com