제2판교테크노밸리 판교 창업존, 딥테크 스타트업 중심 입주기업 및 투자사 모집

-글로벌 유망 스타트업 집중 육성을 위한 딥테크 기업 모집

-경기창조경제혁신센터 운영, 창업존 입주기업 및 투자사 선발

-투자·멘토링·IR 프로그램 등 창업기업 성장 지원

경기창조경제혁신센터(대표이사 김원경, 이하 ‘경기혁신센터’)는 글로벌 유망 스타트업을 집중 육성하기 위해 제2판교테크노밸리 내 판교 창업존 신규 입주기업을 3월 23일까지 모집한다고 11일 밝혔다.판교 창업존은 창업기업의 혁신성장을 지원하기 위해 조성된 국내 최대 창업지원 클러스터로, 창업 인프라 제공부터 투자, 오픈이노베이션, 글로벌 진출까지 전주기 창업 지원 프로그램을 제공한다.창업존은 성남시 수정구 대왕판교로 815 기업지원허브 6~8층에 위치하며, 총 1만 401㎡(약 3,152평) 규모로 조성됐다. 이곳에는 기업 규모별 전용 사무공간 130여 개와 회의실 33개실 등 다양한 창업 인프라가 마련돼 있다.이번 모집 규모는 총 49개실이며, 입주 기업은 경기혁신센터가 제공하는 전주기 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램과 창업 인프라 시설 지원을 받게 된다.입주 신청 자격은 국내외 예비창업자 및 공고일 기준 7년 이내 창업기업이며, 모집 분야는 Data, Network, AI, 친환경에너지, 시스템반도체, 로봇, 바이오헬스, 미래 모빌리티, IoT 등 딥테크 분야다.입주 기업에는 ▲대·중견·창업기업 간 개방형 혁신(Open Innovation) 연계 ▲매주 목요일 투자유치를 위한 정례 스타트업 ‘815 IR 데이’ ▲홍보·인증·투자·마케팅 등 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램 ▲글로벌 진출 지원을 위한 글로벌 스타벤처 프로그램 ▲분야별 인뎁스 네트워킹 등 다양한 지원이 제공된다.이번 모집에서는 창업기업뿐만 아니라 창업존 입주기업의 투자 및 보육을 지원할 투자사도 함께 모집한다. 모집 대상은 초기 창업기업 전용 투자재원을 보유하고 창업기업 보육 역량을 갖춘 국내 투자사 및 액셀러레이터로, 약 5개사 내외를 선정할 예정이다.선정된 투자사는 ▲유망 창업기업 및 창업존 입주기업 발굴 ▲입주기업 또는 유망 창업기업 대상 투자 진행 ▲사업모델 고도화 등 멘토링 ▲투자유치 전략 및 기술 세미나 등 교육 참여 ▲창업존 정기 IR 프로그램 참여 등을 통해 창업존 입주기업의 성장을 지원하게 된다.경기혁신센터는 지원 기업을 대상으로 4월 중 심사를 진행해 최종 입주기업을 선정할 계획이다.모집 기간은 3월 23일 오후 5시까지이며, 자세한 사항은 판교 창업존 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.판교 창업존 관계자는 “창업존 입주기업들은 경기혁신센터 지원을 통해 투자유치, 인수합병(M&A), CES 혁신상 수상 등 다양한 성과를 지속적으로 창출하고 있다”며 “판교 창업존에서 유니콘으로 성장할 유망 스타트업들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com