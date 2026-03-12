제22회 포스코한국유학장학생, 22년간 562명에게 230억 원 지원

올해부터 선발대상 국가 전 세계로 확대...아시아 넘어 글로벌 장학사업으로 성장

2026 포스코한국유학장학 신입생 증서수여식 및 졸업 환송식 단체사진

포스코청암재단은 12일 포스코센터에서 제 22회 한국유학장학 증서수여식 및 졸업 환송식을 개최하고, 신규 선발된 장학생들에게 장학증서를 수여했다고 밝혔다.재단은 올해 포스코한국유학장학생 19명을 신규 선발했다. 포스코한국유학장학은 2005년부터 해외 우수인재들이 국내 대학원에서 석·박사 과정을 이수할 수 있도록 학비와 생활비를 지원해온 글로벌 장학사업이다. 지난 22여년 동안 총 562명의 장학생이 한국에서 학업과 연구를 이어왔으며, 누적 지원금액은 약 230억 원에 달한다.특히 올해 선발은 기존 아시아권 중심에서 벗어나 선발대상 국가를 전 세계 27개국으로 확대했다는 점에서 의미가 있다. 신규 장학생들은 독일, 미국, 영국 등 유럽·미주 지역, 브라질 등 중남미 지역, 그리고 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 아시아 여러 국가에서 선발됐다.선발된 장학생들은 서울대학교, 고려대학교, 연세대학교, 포스텍, 한국학중앙연구원 한국학대학원, KDI국제정책대학원 등 국내 주요 대학원에서 생명과학, 공학, 행정학, 한국학 등 다양한 분야의 학업과 연구를 이어갈 예정이다.장학생들 가운데에는 박사학위 취득 후 포스트닥(Post-doc) 연구원으로 연구를 이어갈 예정이며, 일부는 논문 마무리를 위해 한 학기 추가 재학하며 연구를 심화할 예정이다.한편, 포스코의 창업이념인 창의존중·인재중시·봉사정신에 대한 국민적 관심과 참여를 확산시켜 국가발전에 기여하기 위해 시작한 포스코청암상은 지난 2월 제20회 수상자를 선정했으며, 오는 4월 22일 서울 포스코센터에서 시상식을 개최할 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com