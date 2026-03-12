“숏폼은 지식의 마중물… 미래 세대가 기술의 소외 아닌 주역이 되게 할 것”

김가현 대표 프로필 사진. 사진 제공 김가현 대표

청년들을 AI 크리에이터로 양성하는 AI BIZ 크리에이터 스쿨 강의 현장. 사진 제공 김가현 대표

국내 1호 숏폼 전문 MCN ‘메이저스’를 세우고 300여 명의 전문가와 함께 새로운 지식 콘텐츠 생태계를 만들어온 사람이 있다. 뉴미디어 스타트업 뉴즈의 김가현 대표다. 그는 정보 격차가 결국 교육과 기회의 격차로 이어진다고 봤다. 그래서 어려운 기술 이야기를 더 쉽고 더 짧게 풀어내기 시작했다.미래 세대의 언어로 지식을 번역하는 일이다. 아나운서와 IT 기자를 거친 김가현 대표가 안정적인 커리어를 내려놓고 숏폼 시장에 뛰어든 배경도 분명하다. 2019년 틱톡 초기에 올린 1분 내외 IT 뉴스 영상은 3주 만에 140만 조회수를 기록했다. 저연령층이 정보를 외면한 게 아니라 닿지 못했을 뿐이라는 걸 확인한 순간이었다. 이후 틱톡 세로광고제 2위, 과학기술정보통신부 장관상 수상으로 가능성을 증명했다. 숏폼은 오락을 넘어 신뢰 기반의 정보 플랫폼이 될 수 있다는 확신도 이때 굳어졌다. 숏폼이 집중력을 해친다는 우려 속에서도 김가현 대표는 15초를 ‘지식 습득을 위한 가장 효율적인 인터페이스’라고 말한다. 전문가의 지식을 압축해 더 많은 사람과 연결하는 일, 김가현 대표가 설계한 비즈니스 모델과 다음 목표를 들어봤다.“기자 시절, 블록체인이나 AI 같은 미래 기술이 미래 세대의 삶을 결정지을 핵심 역량임에도 불구하고 정작 그 기술을 사용할 사람들은 뉴스의 어려운 용어에 소외되고 있다는 사실을 깨달았습니다. 아무리 좋은 정보라도 전달 방식이 시대와 맞지 않으면 사람에게 닿지 않더군요. 그때가 2019년이었는데 당시 한국에 막 도입된 틱톡을 보며 ‘이거다’ 싶었습니다. 1분이라는 부담 없는 시간 안에 어려운 테크 정보를 풀어냈더니 3주 만에 140만 조회수가 터졌고 수천 개의 댓글이 달렸어요. 1020 세대가 정보에 관심이 없는 게 아니라 그들의 문법으로 말해주는 미디어가 없었다는 것을 확인한 순간이었죠. 그렇게 미래 세대의 눈높이로 지식을 전하는 뉴즈를 창업하게 되었습니다.”"첫 번째는 '정보 접근성을 통한 기회의 격차 해소예요. AI를 잘 쓰는 사람과 그렇지 못한 사람의 생산성은 수십 배 차이가 나죠. 정보 격차가 교육과 기회의 격차로 이어지는 현실에서 누구나 동등한 '기회의 사다리'를 가질 수 있게 돕는 것이 저의 소명입니다.두 번째는 '정직한 콘텐츠'입니다. 저는 늘 '미래에 태어날 내 아이가 봐도 부끄럽지 않은 콘텐츠인가'를 자문해요. 조회수보다 앞서 '시청자에게 진짜 도움이 되는가'를 묻는 윤리적 태도를 뉴즈의 본질로 삼게 되었습니다."“정보 과잉 시대에 ‘주의 집중’은 가장 희소한 자원이에요. 현대인은 결론을 뒤로 미루는 전통적인 문법에 피로감을 느끼죠. 숏폼은 시청자의 시간을 존중하면서 즉각적으로 핵심을 전달하는 소통 방식입니다. 특히 디지털 네이티브(Digital Native) 세대에게 숏폼은 세상을 배우는 가장 경제적인 창구이자 복잡한 기술을 상식으로 전환하는 강력한 도구라고 볼 수 있죠.”“2019년만 해도 숏폼은 댄스 챌린지 같은 오락형 콘텐츠가 전부였습니다. 그런 생태계에서 뉴즈의 지식 콘텐츠가 틱톡 전체 조회수 TOP 5에 들며 대형 셀럽들을 앞질렀을 때의 데이터로 확신했죠. 대중은 유익함에 목말라 있었다는 것을요. 특히 우버(Uber)나 페덱스(FedEx)와 같은 글로벌 기업들이 먼저 협업 제안을 보내왔을 때 숏폼이 일시적 유행이 아닌 산업의 표준 언어가 되었음을 체감했습니다. 시청자들이 ‘부모님은 뉴스 보고 우리는 뉴즈 본다’나 ‘뉴즈 덕분에 미래에 대한 불안이 해소됐다’와 같은 피드백을 주었을 때도 한몫했죠.”“조회수는 허상일 때가 많지만 저장과 공유는 그 정보가 시청자의 눈에 들어왔다는 실질적인 증거입니다. 특히 정보 전달형 콘텐츠는 오락형 콘텐츠보다 저장 비율이 월등히 높습니다. 어떠한 정체성을 각인하고 신뢰를 형성하는 데 있어 이를 참고한 숏폼은 압도적인 효율을 보여준다고 보았어요.”“뉴즈의 원칙은 선명합니다. 다음 세대가 봐도, 미래에 태어날 내 아이가 봐도 부끄럽지 않은 정확한 콘텐츠를 만드는 것이죠. 숏폼은 파급력이 큰 만큼 소위 말하는 자극적인 관심 유도보다는 신뢰가 핵심이라고 생각합니다. 기술의 긍정적인 부분을 살려 조회수가 조금 낮더라도 시청자에게 실질적인 영감을 주는가를 봐요. 정확하고 유익하며 무해한 정보를 전달하는 윤리적 태도가 콘텐츠 제작의 본질입니다.”“실리콘밸리에서는 실패를 훈장처럼 여깁니다. 실패하지 않았다면 충분히 혁신적이지 않다는 거죠. 반면 한국은 실패하면 낙인이 찍히는 구조예요. 우리는 실패자와 실패한 사건을 분리해야 합니다. 청년들이 도전을 주저하지 않으려면 실패한 프로젝트를 경험한 ‘경험자’로 대우하고 그 데이터를 사회적 자본으로 축적하는 게 필요하죠. 이를 위해 ‘굿 페일(Good Fail) 인증제’ 같은 시스템을 제안하게 되었죠.“미래를 보는 가장 선명한 창(窓)이 되는 것입니다. 단순히 영상을 만드는 매체를 넘어 기술이 아이들에게 공포가 아닌 ‘기회의 도구’가 되도록 돕는 기반이 되고 싶습니다. 올해는 준비 중인 ‘AI 자녀 창업캠프’를 통해 미래 세대가 기술을 활용해 자신의 직업을 스스로 개척할 수 있도록 도울 예정인데요. 기술이 세상을 소외시키지 않도록 미래를 위한 가장 따뜻하고 정확한 해설자가 되는 것이 바로 뉴즈의 소명입니다.”“완벽한 계획을 짜느라 시간을 보내기보다는 당장 15초의 기록을 시작하세요. 시장의 반응이 가장 정확한 나침반입니다. 시청자는 완벽한 전문가보다 ‘함께 성장하는 여정’을 보여주는 사람에게 응원을 보냅니다. 실패의 기록조차 훌륭한 자산이 되죠. 여러분이 가진 고유한 서사를 믿고 시장과 소통하다 보면 상상치도 못한 기회가 반드시 올 것입니다. 제가 기자 시절 올린 짧은 영상이 삼성 금융사나 글로벌 기업과의 협업으로 이어진 것처럼요.”이진호 기자/이수민 대학생 기자jinho2323@hankyung.com