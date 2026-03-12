졸업을 앞둔 시기에도 취업 준비생들이 이용하는 이화여대 중앙도서관 전경. (사진=이지윤 대학생 기자)

거점 국립대와 서울 주요 사립대 졸업 유예생 수 변화 (자료=교육부·진선미 의원실, 그래픽=이지윤 대학생 기자)

대학 취업지원센터 게시판에는 인턴·채용 정보가 상시 게시돼 있다. (사진=이지윤 대학생 기자)

졸업생 회원제를 운영하는 이화여자대학교 중앙도서관(사진=홈페이지 캡처)

학생 인증으로 무료 제공되는 생산성·디자인 소프트웨어 서비스. (사진=각 홈페이지 캡처)

졸업 시즌이 다가오지만, 대학 도서관은 여전히 취업 준비생들로 붐빈다. 학위 요건을 모두 채우고도 학교에 남아 시험을 준비하거나 인턴 기회를 찾는 학생들이다. ‘졸업’보다 ‘졸업 유예’를 선택하는 사례가 늘고 있다.지난 9월 진선미 더불어민주당 의원실이 교육부에서 받은 자료에 따르면, 졸업 유예생 수는 최근 몇 년 사이 눈에 띄게 증가했다. 거점 국립대 9곳의 졸업 유예생은 2022년 2,597명에서 2025년 3,446명으로 늘었고, 서울 주요 사립대 6곳 역시 같은 기간 3,618명에서 6,411명으로 증가했다.졸업 유예는 대학가에서 실제 선택으로 이어지고 있다.중앙대학교 19학번 김모 씨는 2021년부터 1년 6개월 간의 군 복무를 마친 뒤 졸업을 세 학기 미뤘고, 추가 유예도 고려하고 있다. 전문직 시험 준비가 이유다. 그는 “졸업하면 바로 취업 공백기가 생긴다는 부담이 컸다”며 “재학생 신분을 유지하는 것만으로도 심리적으로 안정되는 느낌이 있다”고 말했다.취업 준비 과정에서 학교 시스템을 활용하기 위해 유예를 선택하는 경우도 있다. 2020년 입학한 정모 씨는 2026년 졸업을 앞두고 한 학기 유예를 계획하고 있다. 교내 취업 프로그램과 학술정보원 이용을 이어가기 위해서다. 그는 “재학생이어야 참여 가능한 인턴이나 프로그램이 생각보다 많다”며 “학교 안에서 준비할 수 있는 환경이 취업 준비에 도움이 된다고 판단했다”고 설명했다.이화여자대학교 21학번 장모 씨 역시 졸업 유예를 계획하고 있다. 2021년 입학 후 휴학을 거쳐 2027년 졸업을 앞두고 있으며, 1년가량 졸업을 미룰 예정이다. 졸업 이후에는 학교 시설 이용이 가능하더라도 범위가 제한된다. 도서관 자료실 출입은 가능하지만, 열람실 좌석 이용이나 자료 대출은 별도의 회비를 납부해야 한다. 취업 준비 과정에서 필요한 학술정보원 서비스와 공간 활용 측면에서도 재학생과 차이가 발생한다.디지털 환경에서도 변화가 생긴다. 재학생에게 제공되는 학교 도메인 기반의 생산성·디자인 소프트웨어, 협업 툴, 클라우드 서비스 등은 졸업과 동시에 이용이 중단되거나 유료로 전환되는 경우가 많다. 문서 작성 프로그램이나 프레젠테이션 제작 툴, 디자인 플랫폼 등의 접근성 역시 달라진다.이러한 흐름의 배경에는 고용 시장 변화도 자리한다. 국가데이터처의 ‘2026년 1월 고용동향’에 따르면 2026년 1월 취업자 증가 폭은 1년 만에 가장 작은 수준에 그쳤고, 청년층(15~29세) 고용률은 43.6%로 최근 몇 년 사이 가장 낮은 수치를 기록했다. 전문·과학기술서비스업 취업자 감소도 이어지며 청년층의 노동시장 진입이 이전보다 어려워졌다는 분석이 나온다.숙명여대 경제학과 강인수 교수는 “AI 도입으로 생산성은 높아졌지만 신규 고용은 크게 늘지 않는 ‘고용 없는 성장’ 경향이 나타나고 있다”며 “직장을 구하지 못한 상태로 졸업하는 것에 대한 두려움이 커지면서 유예 선택이 늘어난 것”이라고 말했다.다만 졸업 유예가 만능 해법은 아니라는 지적도 나온다. 장기화될 경우 준비 기간이 아닌 공백기로 인식될 수 있고, 준비 집중도가 떨어질 수 있다는 것이다. 강 교수는 “학교 지원을 활용할 수 있다는 장점은 있지만 유예 자체가 취업을 보장하지는 않는다”며 “그 시간 동안 무엇을 준비하느냐가 더 중요하다”고 말했다.이진호 기자/이지윤 대학생 기자jinho2323@hankyung.com