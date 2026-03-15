[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 차별화된 결제 솔루션으로 금융 혁신에 도전하는 스타트업 ‘리틀핀’

리틀핀 김영석 대표



-대표 아이템은 ‘페이랩(Paywrap)’으로, ‘결제자가 보유한 결제 수단을 원하는 만큼 동원해 한 번에 결제할 수 있는 모바일 간편결제 서비스



-기존 간편결제가 가진 편리함 이면의 불편을 개선할 수 있도록, 기능성을 강화한 간편결제 앱을 개발

리틀핀은 핀테크 기업으로, 기존 결제 시장의 불편함을 빠르고 유연하게 해결하겠다는 비전을 가지고 출발했다. 현재 경남 진주바이오진흥원에 본점을 두고 있으며, 최근 인천블록체인기술혁신센터에 지점을 설립해 간편결제 앱 ‘페이랩(Paywrap)’ 고도화에 박차를 가하고 있다. 김영석 대표(44)가 2025년 5월에 설립했다.대표 아이템은 ‘페이랩(Paywrap)’으로, ‘결제자가 보유한 결제 수단을 원하는 만큼 동원해 한 번에 결제할 수 있는 모바일 간편결제 서비스다. 예를 들어 온라인 쇼핑몰에서 200만원짜리 노트북을 살 때, 소비자가 가진 삼성카드로 100만원, 현대카드로 100만원을 나누는 결제 방식이다. 이처럼 각자의 상황과 니즈에 맞춰 ‘결제 포트폴리오’를 구성해 한 번에 결제할 수 있도록 돕는 것이 리틀핀의 핵심 기능이다. 이 핵심기능을 리틀핀은 결합(분할)결제라고 명명했는데, 이 기능 외에도 기존 간편결제가 가진 편리함 이면의 불편을 개선할 수 있도록, 기능성을 강화한 간편결제 앱을 개발하고 있다.“기존의 서비스들이 오직 ‘간편함’이라는 키워드에만 집중했다면, 페이랩은 ‘편리함에 차별화된 결제 기능’을 더했다는 점이 경쟁력입니다. 신용 제공 시장은 갈수록 복잡해지고, 저성장 시대가 지속되면서 소비에 따른 리워드를 꼼꼼히 챙기는 고객이 늘고 있습니다. 페이랩은 이러한 스마트 소비층의 니즈를 가장 적절하게 해결해 드릴 수 있는 솔루션입니다.”예를 들면, 페이랩 간편결제를 사용하면 한번 결제에 두개의 신용카드 전월 실적이 해결 가능 등, 결제에 따른 리워드 설계를 소비자가 직접 할 수 있다.“우리나라는 결제 리워드를 고려해서 결제하는 스마트한 소비자가 전 세계에서 가장 많은 나라입니다. 이런 시장에서 꼭 필요한 결제 서비스, 간편결제라고 할 수 있겠습니다.”현재 페이랩의 초기 모델은 개발이 완료된 상태지만, 금융 시장의 특성상 자본금이나 규제 등의 문턱이 있어 레거시(기존 금융권)와의 협업이 필수적이다. 따라서 현재는 결제 API 진입을 도와줄 파트너사를 찾는 데 집중하고 있다. 다행히 현재 3곳의 대기업으로부터 선요청을 받아 협업 및 PoC (기술검증)를 위한 논의를 진행 중이다. 브랜드 마케팅 차원에서는 홈페이지를 통해 브랜딩을 강화하고 있으며, 실질적인 가맹점 모집은 협업사의 가맹점을 샌드박스 API 공간에서 공유하는 방식으로 진행될 예정이라 파트너사들과의 밋업(Meet-up)에 주력하고 있다.리틀핀은 몇 차례 투자 자료 요청을 받았으나 2025년에는 내실을 다지는 데 집중했다. 2026년에는 시드(Seed) 단계의 첫 투자 유치를 희망하고 있으며, 이를 위해 팁스(TIPS) 진입을 위한 초기 준비를 하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “평소 기존 시스템의 불편함을 찾아내고 솔루션을 구상하는 것을 즐겼습니다. 약 14년간의 직장 생활 중에도 유관 기관 경진대회나 공모전에서 자주 입상하곤 했습니다. 그러다 2023년 국가 창업경진대회에 현재의 페이랩 사업 초기 버전으로 지원하게 되었는데, 중소벤처기업부 장관상(대상)을 받게 되면서 창업의 길로 들어서게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “아직 서비스가 대중과 가맹점에 완전히 공개되기 전이라 시장의 피드백을 직접 확인하기는 어려운 시기”라며 “매일이 고비와 고난의 연속이라 보람보다는 어려움이 더 클 때도 있다. 하지만 대기업이라는 울타리를 나와 생소한 스타트업 무대에서 허우적대며 보낸 지난 1년여의 시간이 흐르니, 어느덧 이 분야의 인적 네트워크가 쌓이고 내가 쓰는 언어가 달라져 있음을 느낀다. 특히 곳곳에서 저를 찾는 연락이 많아질 때 ‘내가 옳은 방향으로 가고 있구나’라는 보람을 느낀다”고 말했다.페이랩은 김 대표 외에 초기 사업화를 함께 설계한 외부 팀원이 2명 더 있다. 김 대표는 “밖에서 직접 수익을 창출하면서도 페이랩의 성장에 진심으로 기여해주고 있는 너무나 고마운 동료들”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2027년 정식 출시, 2028년 글로벌 진출을 목표로 하고 있다”며 “거시적으로는 페이랩이 첫 소비자 피드백을 받는 그날을 고대하고 있으며, 우리 서비스를 시작으로 소비 신용공여 시장의 재편에 도전해보고 싶다”고 말했다.리틀핀은 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com